Додано: Нед 20 бер, 2022 08:04

Хомякоид написав: _hunter написав: Хомякоид написав:

Жарить можно и на оливковом, но подсолнечное стоит 1.70 евро а оливковое в районе 5 евро литр. Жарить можно и на оливковом, но подсолнечное стоит 1.70 евро а оливковое в районе 5 евро литр.

А зачем еду жарить??? -- так-то продукты и на костре обжигать можно -- если совсем в крайности вдаваться. Но если с диетологом пообщаться -- окажется, что и оливкового масла -- для салатов -- в рационе вполне достаточно... А зачем еду жарить??? -- так-то продукты и на костре обжигать можно -- если совсем в крайности вдаваться. Но если с диетологом пообщаться -- окажется, что и оливкового масла -- для салатов -- в рационе вполне достаточно...



Можно конечно запекать, но я привык на сковороде. Можно конечно запекать,

Начните с малого: откажитесь ровно от одного жаренного блюда в месяц (потом от двух...) -- сердечно-сосудистая на пару с ЖКТ вам только спасибо скажут...Ну и по деньгам (хоть и не люблю в чужие кошельки заглядывать): сколько ж вы всего жарите в месяц, что разница в 3.30 за литр прямо бьет по карману???