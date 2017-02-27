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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9375937693779378
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 08:35

Хомякоид Думаю оливкового хватает,да небось и по ценам вполне приемлемым.
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 08:38

  flyman написав:
  reef написав:
  Tico написав:reef Да, курсы у всех банков разные, конвертация по курсу банка плюс 1,5-2% в завис от банка. Магазины без комиссии. Проверено на Румынии и Германии, там знакомые

Я сейчас в Норвегии, на данный момент в подвешенном состоянии. Мелкие покупки оплачиваю картами, тестирую: Укрсиббанк и А-банк курс 3,3 к кроне, а Кредит Агриколь - 3,26. Но есть опасение, что курс гривны подскочит и, может быть стоит снять кроны, чтобы зафиксировать курс?

Чому не відкрити рахунок в кронах на місці?
Наскільки я в темі, то в скандинавських країнах готівка дуже мало ходить.

Так, це слушно, Але мова зараз про те, як спочатку краще конвертнути гривню у крони, та й чи так це необходихIдно?
reef
 
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  #<1 ... 9375937693779378
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