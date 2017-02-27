|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 бер, 2022 08:35
Хомякоид Думаю оливкового хватает,да небось и по ценам вполне приемлемым.
-
osya1964
-
-
- Повідомлень: 811
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 558 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 бер, 2022 08:38
flyman написав: reef написав: Tico написав:reef
Да, курсы у всех банков разные, конвертация по курсу банка плюс 1,5-2% в завис от банка. Магазины без комиссии. Проверено на Румынии и Германии, там знакомые
Я сейчас в Норвегии, на данный момент в подвешенном состоянии. Мелкие покупки оплачиваю картами, тестирую: Укрсиббанк и А-банк курс 3,3 к кроне, а Кредит Агриколь - 3,26. Но есть опасение, что курс гривны подскочит и, может быть стоит снять кроны, чтобы зафиксировать курс?
Чому не відкрити рахунок в кронах на місці?
Наскільки я в темі, то в скандинавських країнах готівка дуже мало ходить.
Так, це слушно, Але мова зараз про те, як спочатку краще конвертнути гривню у крони, та й чи так це необходихIдно?
-
reef
-
-
- Повідомлень: 2721
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|30310
|24573253
|
Нед 20 бер, 2022 07:53
чик
|
|1434
|6990947
|
|
|7970
|22051360
|
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
|