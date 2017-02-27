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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9375937693779378
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 08:35

Хомякоид Думаю оливкового хватает,да небось и по ценам вполне приемлемым.
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 08:38

  flyman написав:
  reef написав:
  Tico написав:reef Да, курсы у всех банков разные, конвертация по курсу банка плюс 1,5-2% в завис от банка. Магазины без комиссии. Проверено на Румынии и Германии, там знакомые

Я сейчас в Норвегии, на данный момент в подвешенном состоянии. Мелкие покупки оплачиваю картами, тестирую: Укрсиббанк и А-банк курс 3,3 к кроне, а Кредит Агриколь - 3,26. Но есть опасение, что курс гривны подскочит и, может быть стоит снять кроны, чтобы зафиксировать курс?

Чому не відкрити рахунок в кронах на місці?
Наскільки я в темі, то в скандинавських країнах готівка дуже мало ходить.

Так, це слушно, Але мова зараз про те, як спочатку краще конвертнути гривню у крони, та й чи так це необходихIдно?
reef
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 10:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Давайте по валюті... а олію можна обговориті і в продуктах...

Значіть фібаначі що нам каже ... 34 - 55 - 89 ...

34 вже засвітилі, до 55 не доходило...

думаємо...
change_pm
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 10:38

  change_pm написав:Давайте по валюті... а олію можна обговориті і в продуктах...

Значіть фібаначі що нам каже ... 34 - 55 - 89 ...

34 вже засвітилі, до 55 не доходило...

думаємо...

подумали, в следствии выплаты больших репараций, а также плана Маршалла, для Украины, а также кучи кредитов, со всего мира, расчитываю в среднесрочной перспективе курс 8, даже Демура угорает в роисе ставка 20%, в Украине 10%, и на чьей территории война?
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 10:46

  edvardd написав:
  change_pm написав:Давайте по валюті... а олію можна обговориті і в продуктах...

Значіть фібаначі що нам каже ... 34 - 55 - 89 ...

34 вже засвітилі, до 55 не доходило...

думаємо...

подумали, в следствии выплаты больших репараций, а также плана Маршалла, для Украины, а также кучи кредитов, со всего мира, расчитываю в среднесрочной перспективе курс 8, даже Демура угорает в роисе ставка 20%, в Украине 10%, и на чьей территории война?
идут две войны одна из которых экономическая. Рф ещё не в полной мере в них включилась, продукты в их магазинах пока ещё есть, но народ уже нервничает.

vitaliian
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  #<1 ... 9375937693779378
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