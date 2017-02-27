Tico написав:reef Да, курсы у всех банков разные, конвертация по курсу банка плюс 1,5-2% в завис от банка. Магазины без комиссии. Проверено на Румынии и Германии, там знакомые
Я сейчас в Норвегии, на данный момент в подвешенном состоянии. Мелкие покупки оплачиваю картами, тестирую: Укрсиббанк и А-банк курс 3,3 к кроне, а Кредит Агриколь - 3,26. Но есть опасение, что курс гривны подскочит и, может быть стоит снять кроны, чтобы зафиксировать курс?
Чому не відкрити рахунок в кронах на місці? Наскільки я в темі, то в скандинавських країнах готівка дуже мало ходить.
Так, це слушно, Але мова зараз про те, як спочатку краще конвертнути гривню у крони, та й чи так це необходихIдно?
change_pm написав:Давайте по валюті... а олію можна обговориті і в продуктах...
Значіть фібаначі що нам каже ... 34 - 55 - 89 ...
34 вже засвітилі, до 55 не доходило...
думаємо...
подумали, в следствии выплаты больших репараций, а также плана Маршалла, для Украины, а также кучи кредитов, со всего мира, расчитываю в среднесрочной перспективе курс 8, даже Демура угорает в роисе ставка 20%, в Украине 10%, и на чьей территории война?
change_pm написав:Давайте по валюті... а олію можна обговориті і в продуктах...
Значіть фібаначі що нам каже ... 34 - 55 - 89 ...
34 вже засвітилі, до 55 не доходило...
думаємо...
подумали, в следствии выплаты больших репараций, а также плана Маршалла, для Украины, а также кучи кредитов, со всего мира, расчитываю в среднесрочной перспективе курс 8, даже Демура угорает в роисе ставка 20%, в Украине 10%, и на чьей территории война?
идут две войны одна из которых экономическая. Рф ещё не в полной мере в них включилась, продукты в их магазинах пока ещё есть, но народ уже нервничает.
change_pm написав:Давайте по валюті... а олію можна обговориті і в продуктах...
Значіть фібаначі що нам каже ... 34 - 55 - 89 ...
34 вже засвітилі, до 55 не доходило...
думаємо...
подумали, в следствии выплаты больших репараций, а также плана Маршалла, для Украины, а также кучи кредитов, со всего мира, расчитываю в среднесрочной перспективе курс 8, даже Демура угорает в роисе ставка 20%, в Украине 10%, и на чьей территории война?
идут две войны одна из которых экономическая. Рф ещё не в полной мере в них включилась, продукты в их магазинах пока ещё есть, но народ уже нервничает.
change_pm написав:Давайте по валюті... а олію можна обговориті і в продуктах...
Значіть фібаначі що нам каже ... 34 - 55 - 89 ...
34 вже засвітилі, до 55 не доходило...
думаємо...
подумали, в следствии выплаты больших репараций, а также плана Маршалла, для Украины, а также кучи кредитов, со всего мира, расчитываю в среднесрочной перспективе курс 8, даже Демура угорает в роисе ставка 20%, в Украине 10%, и на чьей территории война?
тобто мова буде йти про дефляцію цін в неньці, так?
прі курсі 8 молоко не може коштувати 30 грн за 950 мл...
смотрите сейчас меняются логистические цепочки, одни поставщики отказываются работать с рф, появляются другие, посредники, из третьих стран, идут переговоры, разрабатываются маршруты. Кому война, а кому заработок. То есть последствия санкций можно оценивать спустя хотя бы год. Одно знаю точно, любые прокладки поднимают ценник вверх, здесь и к ванне не ходи. К нам это тоже в какой то мере относится. Ценник на топливо видели?
смотрите сейчас меняются логистические цепочки, одни поставщики отказываются работать с рф, появляются другие, посредники, из третьих стран, идут переговоры, разрабатываются маршруты. Кому война, а кому заработок. То есть последствия санкций можно оценивать спустя хотя бы год. Одно знаю точно, любые прокладки поднимают ценник вверх, здесь и к ванне не ходи. К нам это тоже в какой то мере относится. Ценник на топливо видели?
топливо подешевело у нас на 7 гривень... а про логистические цепочки- позавчера пробка беломоцкальских фур на белорусь была 24км, вчера 44км, даёшь 100 км!!! все корабле компании перестали возить моцкалотовары, а моцкалосуда пускать в порты и обслуживать
смотрите сейчас меняются логистические цепочки, одни поставщики отказываются работать с рф, появляются другие, посредники, из третьих стран, идут переговоры, разрабатываются маршруты. Кому война, а кому заработок. То есть последствия санкций можно оценивать спустя хотя бы год. Одно знаю точно, любые прокладки поднимают ценник вверх, здесь и к ванне не ходи. К нам это тоже в какой то мере относится. Ценник на топливо видели?
топливо подешевело у нас на 7 гривень... а про логистические цепочки- позавчера пробка беломоцкальских фур на белорусь была 24км, вчера 44км, даёшь 100 км!!! все корабле компании перестали возить моцкалотовары, а моцкалосуда пускать в порты и обслуживать
це все супер добре! але яке має відношення до гривні?
зи. МВФ пише, що ми втратимо в цьому році до 35% ВВП...
Щось треба робити... працювати... але закордоний замовник не дає замовлення украінським чоловікам АйТі? які в неньці...
чьо далі?
можна піти в армію, якщо візьмуть, але робота в армії не генерую валютну виручку...