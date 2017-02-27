vitaliian написав:смотрите сейчас меняются логистические цепочки, одни поставщики отказываются работать с рф, появляются другие, посредники, из третьих стран, идут переговоры, разрабатываются маршруты. Кому война, а кому заработок. То есть последствия санкций можно оценивать спустя хотя бы год. Одно знаю точно, любые прокладки поднимают ценник вверх, здесь и к ванне не ходи. К нам это тоже в какой то мере относится. Ценник на топливо видели?
топливо подешевело у нас на 7 гривень... а про логистические цепочки- позавчера пробка беломоцкальских фур на белорусь была 24км, вчера 44км, даёшь 100 км!!! все корабле компании перестали возить моцкалотовары, а моцкалосуда пускать в порты и обслуживать
\\\ можна піти в армію, якщо візьмуть, але робота в армії не генерую валютну виручку...
чи генерує?
Условно говоря -- генерує: по защищенным статьм переиндексация будет в первую очередь. А Европа/Штаты "на армию" -- в валюте скидываются...
А как вообще в принципе переводить деньги, если они допустим полностью серые/условно белые? Если я за три года получал банковским переводом как ФОП по договору. ITшник я. Могу ли я заказать выписку в банке с печатью, отправить жену со свидетельством о браке переходить границу, и пусть декларирует эти условные 50 тысяч долларов?
смотрите сейчас меняются логистические цепочки, одни поставщики отказываются работать с рф, появляются другие, посредники, из третьих стран, идут переговоры, разрабатываются маршруты. Кому война, а кому заработок. То есть последствия санкций можно оценивать спустя хотя бы год. Одно знаю точно, любые прокладки поднимают ценник вверх, здесь и к ванне не ходи. К нам это тоже в какой то мере относится. Ценник на топливо видели?
топливо подешевело у нас на 7 гривень... а про логистические цепочки- позавчера пробка беломоцкальских фур на белорусь была 24км, вчера 44км, даёшь 100 км!!! все корабле компании перестали возить моцкалотовары, а моцкалосуда пускать в порты и обслуживать
це все супер добре! але яке має відношення до гривні?
зи. МВФ пише, що ми втратимо в цьому році до 35% ВВП... Щось треба робити... працювати... але закордоний замовник не дає замовлення украінським чоловікам АйТі? які в неньці... чьо далі? можна піти в армію, якщо візьмуть, але робота в армії не генерую валютну виручку... чи генерує?[/quote]
после войны нас ждёт массовая стройка, на деньги запада и репарации, работы хватит всем, мало того как думаете, куда перейдут западные заводы из роиси? по поводу - нет заказов для АйТі, не слышал, разве что фирма моцкальская, или собственник примоцкаленный, ну тогда страна должна знать "героя" это всё сейчас актуально для роиси...
edvardd написав:все корабле компании перестали возить моцкалотовары, а моцкалосуда пускать в порты и обслуживать
говорю ж появятся китайские, моглольские, турецкие корабли и товары для РФ пойдут на верблюдах через эти страны. В мире масса желающих на чужом горе заработать. Пробеги и маршруты вырастут в разы, ценники тоже, но пустых полок как при СССР я не ожидаю, нефть и газ на пике.
Voistov написав:А как вообще в принципе переводить деньги, если они допустим полностью серые/условно белые? Если я за три года получал банковским переводом как ФОП по договору. ITшник я. Могу ли я заказать выписку в банке с печатью, отправить жену со свидетельством о браке переходить границу, и пусть декларирует эти условные 50 тысяч долларов?
Какие еще 50к _долларов_ -- если ФОП получал гривны? И какие еще "за три года получал" -- если (еще раз) доки за 90 дней "протухают"?..
vitaliian написав:говорю ж появятся китайские, моглольские, турецкие корабли и товары для РФ пойдут на верблюдах через эти страны. В мире масса желающих на чужом горе заработать. Пробеги и маршруты вырастут в разы, ценники тоже, но пустых полок как при СССР я не ожидаю, нефть и газ на пике.
На все це потрібна валюта, а у Рассєї її не передбачається. Непорожні полиці будуть в магазинах Березка за долари. А у всій масі будуть мати тільки те, що сами виростять. Як в СССР зі взуття кірзаки 45-го розміру.