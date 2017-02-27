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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9376937793789379
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 11:47

  change_pm написав:
  edvardd написав:
  vitaliian написав:смотрите сейчас меняются логистические цепочки, одни поставщики отказываются работать с рф, появляются другие, посредники, из третьих стран, идут переговоры, разрабатываются маршруты. Кому война, а кому заработок. То есть последствия санкций можно оценивать спустя хотя бы год. Одно знаю точно, любые прокладки поднимают ценник вверх, здесь и к ванне не ходи. К нам это тоже в какой то мере относится. Ценник на топливо видели?

топливо подешевело у нас на 7 гривень...
а про логистические цепочки- позавчера пробка беломоцкальских фур на белорусь была 24км, вчера 44км, даёшь 100 км!!!
все корабле компании перестали возить моцкалотовары, а моцкалосуда пускать в порты и обслуживать

\\\
можна піти в армію, якщо візьмуть, але робота в армії не генерую валютну виручку...

чи генерує?

Условно говоря -- генерує: по защищенным статьм переиндексация будет в первую очередь. А Европа/Штаты "на армию" -- в валюте скидываются...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 11:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А как вообще в принципе переводить деньги, если они допустим полностью серые/условно белые?
Если я за три года получал банковским переводом как ФОП по договору. ITшник я.
Могу ли я заказать выписку в банке с печатью, отправить жену со свидетельством о браке переходить границу, и пусть декларирует эти условные 50 тысяч долларов?
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:00

  edvardd написав:
  vitaliian написав:
  edvardd написав:включатся
смотрите сейчас меняются логистические цепочки, одни поставщики отказываются работать с рф, появляются другие, посредники, из третьих стран, идут переговоры, разрабатываются маршруты. Кому война, а кому заработок. То есть последствия санкций можно оценивать спустя хотя бы год. Одно знаю точно, любые прокладки поднимают ценник вверх, здесь и к ванне не ходи. К нам это тоже в какой то мере относится. Ценник на топливо видели?

топливо подешевело у нас на 7 гривень...
а про логистические цепочки- позавчера пробка беломоцкальских фур на белорусь была 24км, вчера 44км, даёшь 100 км!!!
все корабле компании перестали возить моцкалотовары, а моцкалосуда пускать в порты и обслуживать

це все супер добре! але яке має відношення до гривні?

зи. МВФ пише, що ми втратимо в цьому році до 35% ВВП...
Щось треба робити... працювати... але закордоний замовник не дає замовлення украінським чоловікам АйТі? які в неньці...
чьо далі?
можна піти в армію, якщо візьмуть, але робота в армії не генерую валютну виручку...
чи генерує?[/quote]

после войны нас ждёт массовая стройка, на деньги запада и репарации, работы хватит всем, мало того как думаете, куда перейдут западные заводы из роиси?
по поводу - нет заказов для АйТі, не слышал, разве что фирма моцкальская, или собственник примоцкаленный, ну тогда страна должна знать "героя"
это всё сейчас актуально для роиси...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:04

У період з 14 по 18 березня НБУ продав на міжбанківському валютному ринку $232,52 млн та 332,18 млн євро.
При цьому купив $44,3 млн та 10,5 млн євро.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:все корабле компании перестали возить моцкалотовары, а моцкалосуда пускать в порты и обслуживать
говорю ж появятся китайские, моглольские, турецкие корабли и товары для РФ пойдут на верблюдах через эти страны. В мире масса желающих на чужом горе заработать. Пробеги и маршруты вырастут в разы, ценники тоже, но пустых полок как при СССР я не ожидаю, нефть и газ на пике.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

расскажи это Венесуэле - мировому ЛИДЕРУ по запасам углеводородов.
all27
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:59

  Voistov написав:А как вообще в принципе переводить деньги, если они допустим полностью серые/условно белые?
Если я за три года получал банковским переводом как ФОП по договору. ITшник я.
Могу ли я заказать выписку в банке с печатью, отправить жену со свидетельством о браке переходить границу, и пусть декларирует эти условные 50 тысяч долларов?

Какие еще 50к _долларов_ -- если ФОП получал гривны? И какие еще "за три года получал" -- если (еще раз) доки за 90 дней "протухают"?..
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 13:05

  vitaliian написав:говорю ж появятся китайские, моглольские, турецкие корабли и товары для РФ пойдут на верблюдах через эти страны. В мире масса желающих на чужом горе заработать. Пробеги и маршруты вырастут в разы, ценники тоже, но пустых полок как при СССР я не ожидаю, нефть и газ на пике.

На все це потрібна валюта, а у Рассєї її не передбачається. Непорожні полиці будуть в магазинах Березка за долари. А у всій масі будуть мати тільки те, що сами виростять. Як в СССР зі взуття кірзаки 45-го розміру.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 14:31

  reef написав:
  Tico написав:reef Да, курсы у всех банков разные, конвертация по курсу банка плюс 1,5-2% в завис от банка. Магазины без комиссии. Проверено на Румынии и Германии, там знакомые

Я сейчас в Норвегии, на данный момент в подвешенном состоянии. Мелкие покупки оплачиваю картами, тестирую: Укрсиббанк и А-банк курс 3,3 к кроне, а Кредит Агриколь - 3,26. Но есть опасение, что курс гривны подскочит и, может быть стоит снять кроны, чтобы зафиксировать курс?
Наверное сделать стратегический запас того что может понадобиться из магазинов, частично (большей частью) перейти в крону, это страховка от резкого скачка, может случиться при открытии МБ, и держать руку на пульсе
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 15:54

  greenozon написав:У період з 14 по 18 березня НБУ продав на міжбанківському валютному ринку $232,52 млн та 332,18 млн євро.
При цьому купив $44,3 млн та 10,5 млн євро.

Есть те кто делает как НБУ?)
yulia956688
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