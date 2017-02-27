Voistov написав:А как вообще в принципе переводить деньги, если они допустим полностью серые/условно белые? Если я за три года получал банковским переводом как ФОП по договору. ITшник я. Могу ли я заказать выписку в банке с печатью, отправить жену со свидетельством о браке переходить границу, и пусть декларирует эти условные 50 тысяч долларов?
Voistov написав:А как вообще в принципе переводить деньги, если они допустим полностью серые/условно белые? Если я за три года получал банковским переводом как ФОП по договору. ITшник я. Могу ли я заказать выписку в банке с печатью, отправить жену со свидетельством о браке переходить границу, и пусть декларирует эти условные 50 тысяч долларов?