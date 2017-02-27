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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9377937893799380
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 17:13

  Voistov написав:А как вообще в принципе переводить деньги, если они допустим полностью серые/условно белые?
Если я за три года получал банковским переводом как ФОП по договору. ITшник я.
Могу ли я заказать выписку в банке с печатью, отправить жену со свидетельством о браке переходить границу, и пусть декларирует эти условные 50 тысяч долларов?

Делается все очень просто. Например так:
https://hvylya.net/news/249312-zhenu-pr ... i-s-28-mln
wadimk
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 18:24

  wadimk написав:
  Voistov написав:А как вообще в принципе переводить деньги, если они допустим полностью серые/условно белые?
Если я за три года получал банковским переводом как ФОП по договору. ITшник я.
Могу ли я заказать выписку в банке с печатью, отправить жену со свидетельством о браке переходить границу, и пусть декларирует эти условные 50 тысяч долларов?

Делается все очень просто. Например так:
https://hvylya.net/news/249312-zhenu-pr ... i-s-28-mln


Зачем мне советовать какие то гнилые схемы?
Из моего сообщения не понятно разве что меня интересует как сделать законно?!
Voistov
 
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