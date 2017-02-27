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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9377937893799380
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 17:13

  Voistov написав:А как вообще в принципе переводить деньги, если они допустим полностью серые/условно белые?
Если я за три года получал банковским переводом как ФОП по договору. ITшник я.
Могу ли я заказать выписку в банке с печатью, отправить жену со свидетельством о браке переходить границу, и пусть декларирует эти условные 50 тысяч долларов?

Делается все очень просто. Например так:
https://hvylya.net/news/249312-zhenu-pr ... i-s-28-mln
wadimk
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 18:24

  wadimk написав:
  Voistov написав:А как вообще в принципе переводить деньги, если они допустим полностью серые/условно белые?
Если я за три года получал банковским переводом как ФОП по договору. ITшник я.
Могу ли я заказать выписку в банке с печатью, отправить жену со свидетельством о браке переходить границу, и пусть декларирует эти условные 50 тысяч долларов?

Делается все очень просто. Например так:
https://hvylya.net/news/249312-zhenu-pr ... i-s-28-mln


Зачем мне советовать какие то гнилые схемы?
Из моего сообщения не понятно разве что меня интересует как сделать законно?!
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 18:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Прошу меня извинить. Это был сарказм для всех. Я не знаю, как это можно легально сделать. Я тоже недавно интересовался. Ответа не последовало. Я думаю, что сейчас это все "скользко". Каждый решает сам. Народ 90-х может подсказать. Может приехать на границу с Польшей. 10 000 евриков на чела. Прокатать туда сюда вдвоем два раза.
wadimk
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:02

  edvardd написав:после войны нас ждёт массовая стройка, на деньги запада и репарации, работы хватит всем, мало того как думаете, куда перейдут западные заводы из роиси?
по поводу - нет заказов для АйТі, не слышал, разве что фирма моцкальская, или собственник примоцкаленный, ну тогда страна должна знать "героя"
это всё сейчас актуально для роиси...

заводи були в раїсі тому що там був великий ринок збуту - чи не так?

тому ж фольксу буде ліпше поставити додаткову лінію в словачині (де вже все є), благо туди вже 200 тис українців переїхало (додатокві робочи руки), ніж ліпіти тут завод і не знати де набрати спецов - чи ти не в курсе проблеми персоналу?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:04

  Voistov написав:Зачем мне советовать какие то гнилые схемы?
Из моего сообщения не понятно разве что меня интересует как сделать законно?!

наразі варіантив нєт (((
чекаємо закінченя особливого періоду...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:04

а де Денік?

Народ, де наш оптиміст? мені не вистарчає його позитиву і гривні па 25...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:32

  wadimk написав:Прошу меня извинить. Это был сарказм для всех. Я не знаю, как это можно легально сделать. Я тоже недавно интересовался. Ответа не последовало. Я думаю, что сейчас это все "скользко". Каждый решает сам. Народ 90-х может подсказать. Может приехать на границу с Польшей. 10 000 евриков на чела. Прокатать туда сюда вдвоем два раза.


почему ты не хочешь их задекларировать?
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:49

  change_pm написав:Народ, де наш оптиміст? мені не вистарчає його позитиву і гривні па 25...

с экспортом после войны будет жопа, так как моря заминированы (, но баблом нас всё равно завалят...ждите для начала 16
зы- экспорт будет только по жд в и через европу, вон Германия нашего маслица заждалась...
edvardd
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