Voistov написав:А как вообще в принципе переводить деньги, если они допустим полностью серые/условно белые? Если я за три года получал банковским переводом как ФОП по договору. ITшник я. Могу ли я заказать выписку в банке с печатью, отправить жену со свидетельством о браке переходить границу, и пусть декларирует эти условные 50 тысяч долларов?
Voistov написав:А как вообще в принципе переводить деньги, если они допустим полностью серые/условно белые? Если я за три года получал банковским переводом как ФОП по договору. ITшник я. Могу ли я заказать выписку в банке с печатью, отправить жену со свидетельством о браке переходить границу, и пусть декларирует эти условные 50 тысяч долларов?
Прошу меня извинить. Это был сарказм для всех. Я не знаю, как это можно легально сделать. Я тоже недавно интересовался. Ответа не последовало. Я думаю, что сейчас это все "скользко". Каждый решает сам. Народ 90-х может подсказать. Может приехать на границу с Польшей. 10 000 евриков на чела. Прокатать туда сюда вдвоем два раза.
edvardd написав:после войны нас ждёт массовая стройка, на деньги запада и репарации, работы хватит всем, мало того как думаете, куда перейдут западные заводы из роиси? по поводу - нет заказов для АйТі, не слышал, разве что фирма моцкальская, или собственник примоцкаленный, ну тогда страна должна знать "героя" это всё сейчас актуально для роиси...
заводи були в раїсі тому що там був великий ринок збуту - чи не так?
тому ж фольксу буде ліпше поставити додаткову лінію в словачині (де вже все є), благо туди вже 200 тис українців переїхало (додатокві робочи руки), ніж ліпіти тут завод і не знати де набрати спецов - чи ти не в курсе проблеми персоналу?
wadimk написав:Прошу меня извинить. Это был сарказм для всех. Я не знаю, как это можно легально сделать. Я тоже недавно интересовался. Ответа не последовало. Я думаю, что сейчас это все "скользко". Каждый решает сам. Народ 90-х может подсказать. Может приехать на границу с Польшей. 10 000 евриков на чела. Прокатать туда сюда вдвоем два раза.
change_pm написав:Народ, де наш оптиміст? мені не вистарчає його позитиву і гривні па 25...
с экспортом после войны будет жопа, так как моря заминированы (, но баблом нас всё равно завалят...ждите для начала 16 зы- экспорт будет только по жд в и через европу, вон Германия нашего маслица заждалась...