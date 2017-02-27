dimazah30 написав:Поясніть про документи для валюти.
У мене є купа чеків поряд з доларами.
Якщо чек старіше 90 днів мої долари нелегальні для митниці, але ж банк наче про таке не питає, тобто я можу покласти гроші і одразу їх зняти і отримати свіжий чек?
Далі, якщо банк питає чеки теж до 90 днів, я в теорії можу в обміннику продати і купити 100 доларів, покласти 100 свіжих доларів на депозит з достроковим зняттям і поповнити його і зняти, отримати чек ще на 100 доларів, поповнити на 200 з 2ма чеками і зняти, поповнити на 400, на 800 і т.д.
Навіщо такі закони?
На сколько я вкурсе но могу ошибатс. Положить вы можете, на снятие ограничения, по-моему 30т в еквиваленте