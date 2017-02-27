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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9378937993809381
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 02:07

  dimazah30 написав:Поясніть про документи для валюти.
У мене є купа чеків поряд з доларами.

Якщо чек старіше 90 днів мої долари нелегальні для митниці, але ж банк наче про таке не питає, тобто я можу покласти гроші і одразу їх зняти і отримати свіжий чек?
Далі, якщо банк питає чеки теж до 90 днів, я в теорії можу в обміннику продати і купити 100 доларів, покласти 100 свіжих доларів на депозит з достроковим зняттям і поповнити його і зняти, отримати чек ще на 100 доларів, поповнити на 200 з 2ма чеками і зняти, поповнити на 400, на 800 і т.д.
Навіщо такі закони?


На сколько я вкурсе но могу ошибатс. Положить вы можете, на снятие ограничения, по-моему 30т в еквиваленте
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 08:24

  Voistov написав:
  wadimk написав:
  Voistov написав:А как вообще в принципе переводить деньги, если они допустим полностью серые/условно белые?
Если я за три года получал банковским переводом как ФОП по договору. ITшник я.
Могу ли я заказать выписку в банке с печатью, отправить жену со свидетельством о браке переходить границу, и пусть декларирует эти условные 50 тысяч долларов?

Делается все очень просто. Например так:
https://hvylya.net/news/249312-zhenu-pr ... i-s-28-mln


Зачем мне советовать какие то гнилые схемы?
Из моего сообщения не понятно разве что меня интересует как сделать законно?!

Законно (почти) это делается так:
1. В черной обменке (точно так же, как покупались) продаете доллары.
2. Полученную гривну пытаетесь положить на свой счет физика (в том же банке, в котором обслуживается ФОП) убеждая финмон банка вон теми "я за три года получал банковским переводом как ФОП по договору. ITшник я."
3. Если финмон соглашается -- жене выдается карточка/жена отправляется "переходить границу".
4. Перейдя границу -- жена отправляется к ближайшему банкомату того же Euro Net-а -- на время войны они сняли комиссию на выдачу для украинских карт.
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 08:26

  Олежан написав:
  wadimk написав:Прошу меня извинить. Это был сарказм для всех. Я не знаю, как это можно легально сделать. Я тоже недавно интересовался. Ответа не последовало. Я думаю, что сейчас это все "скользко". Каждый решает сам. Народ 90-х может подсказать. Может приехать на границу с Польшей. 10 000 евриков на чела. Прокатать туда сюда вдвоем два раза.


почему ты не хочешь их задекларировать?

Потому, что для декларирования нужно "объяснить" -- где деньги взял. И ответ "в тумбочке" -- не прокатывает.
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 09:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ну так надо было честно зарабатывать
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 09:28

  Олежан написав:ну так надо было честно зарабатывать


Заплатил налоги и спи спокойно!
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