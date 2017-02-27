dimazah30 написав:Поясніть про документи для валюти. У мене є купа чеків поряд з доларами.
Якщо чек старіше 90 днів мої долари нелегальні для митниці, але ж банк наче про таке не питає, тобто я можу покласти гроші і одразу їх зняти і отримати свіжий чек? Далі, якщо банк питає чеки теж до 90 днів, я в теорії можу в обміннику продати і купити 100 доларів, покласти 100 свіжих доларів на депозит з достроковим зняттям і поповнити його і зняти, отримати чек ще на 100 доларів, поповнити на 200 з 2ма чеками і зняти, поповнити на 400, на 800 і т.д. Навіщо такі закони?
На сколько я вкурсе но могу ошибатс. Положить вы можете, на снятие ограничения, по-моему 30т в еквиваленте
Voistov написав:А как вообще в принципе переводить деньги, если они допустим полностью серые/условно белые? Если я за три года получал банковским переводом как ФОП по договору. ITшник я. Могу ли я заказать выписку в банке с печатью, отправить жену со свидетельством о браке переходить границу, и пусть декларирует эти условные 50 тысяч долларов?
Зачем мне советовать какие то гнилые схемы? Из моего сообщения не понятно разве что меня интересует как сделать законно?!
Законно (почти) это делается так: 1. В черной обменке (точно так же, как покупались) продаете доллары. 2. Полученную гривну пытаетесь положить на свой счет физика (в том же банке, в котором обслуживается ФОП) убеждая финмон банка вон теми "я за три года получал банковским переводом как ФОП по договору. ITшник я." 3. Если финмон соглашается -- жене выдается карточка/жена отправляется "переходить границу". 4. Перейдя границу -- жена отправляется к ближайшему банкомату того же Euro Net-а -- на время войны они сняли комиссию на выдачу для украинских карт.
wadimk написав:Прошу меня извинить. Это был сарказм для всех. Я не знаю, как это можно легально сделать. Я тоже недавно интересовался. Ответа не последовало. Я думаю, что сейчас это все "скользко". Каждый решает сам. Народ 90-х может подсказать. Может приехать на границу с Польшей. 10 000 евриков на чела. Прокатать туда сюда вдвоем два раза.
почему ты не хочешь их задекларировать?
Потому, что для декларирования нужно "объяснить" -- где деньги взял. И ответ "в тумбочке" -- не прокатывает.