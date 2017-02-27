Voistov написав:А как вообще в принципе переводить деньги, если они допустим полностью серые/условно белые? Если я за три года получал банковским переводом как ФОП по договору. ITшник я. Могу ли я заказать выписку в банке с печатью, отправить жену со свидетельством о браке переходить границу, и пусть декларирует эти условные 50 тысяч долларов?
Зачем мне советовать какие то гнилые схемы? Из моего сообщения не понятно разве что меня интересует как сделать законно?!
Законно (почти) это делается так: 1. В черной обменке (точно так же, как покупались) продаете доллары. 2. Полученную гривну пытаетесь положить на свой счет физика (в том же банке, в котором обслуживается ФОП) убеждая финмон банка вон теми "я за три года получал банковским переводом как ФОП по договору. ITшник я." 3. Если финмон соглашается -- жене выдается карточка/жена отправляется "переходить границу". 4. Перейдя границу -- жена отправляется к ближайшему банкомату того же Euro Net-а -- на время войны они сняли комиссию на выдачу для украинских карт.
wadimk написав:Прошу меня извинить. Это был сарказм для всех. Я не знаю, как это можно легально сделать. Я тоже недавно интересовался. Ответа не последовало. Я думаю, что сейчас это все "скользко". Каждый решает сам. Народ 90-х может подсказать. Может приехать на границу с Польшей. 10 000 евриков на чела. Прокатать туда сюда вдвоем два раза.
почему ты не хочешь их задекларировать?
Потому, что для декларирования нужно "объяснить" -- где деньги взял. И ответ "в тумбочке" -- не прокатывает.
Есть ли хоть слабая надежда что когда-нибудь выплатят (в валюте)? У меня в начале марта в Ексиме закончился, я позвонил отменил пролонгацию. Может не стоило разрывать: пусть хоть 1%/год бы капал. Наверное в ближайшее время ничего не светит получить. Посоветуйте, что делать: ждать и не дёргаться?
gritzko написав:Есть ли хоть слабая надежда что когда-нибудь выплатят (в валюте)? У меня в начале марта в Ексиме закончился, я позвонил отменил пролонгацию. Может не стоило разрывать: пусть хоть 1%/год бы капал. Наверное в ближайшее время ничего не светит получить. Посоветуйте, что делать: ждать и не дёргаться?
Сразу после войны выплатят. Если деньги прямо сейчас не нужны -- на срочную покупку чего-либо, например -- может и не стоило.