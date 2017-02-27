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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 бер, 2022 13:10
gritzko написав:
Есть ли хоть слабая надежда что когда-нибудь выплатят (в валюте)? У меня в начале марта в Ексиме закончился, я позвонил отменил пролонгацию. Может не стоило разрывать: пусть хоть 1%/год бы капал. Наверное в ближайшее время ничего не светит получить. Посоветуйте, что делать: ждать и не дёргаться?
А какая ситуация после отмены пролонгации, почему не забираете ?
После начала войны НБУ вводили некие ограничения по суммам выдачи наличными, погуглите.
Возможно придется за несколько приемов снимать зависимо от суммы.
По поводу будущего никто не скажет.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 13:21
vladimir07 Валюту не оттдают в принцыпе. Звонил в банк (ексим) -- деньги упали на расчетный счет. Предложили оформить карту-виртуалку по которой можно будет зайти в ихнее моб. приложение, перебросить на нее депозит, и теоретически можно расчитыватыватся гривнями по ихнему курсу телефоном (но у меня эта функция -- NFS кажется не поддерживается).
Ни продлить, ни переоформить по телефону, ни прийти лично в банк порешать вопросы -- не предоставляется возможным.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 13:38
gritzko написав:vladimir07
Валюту не оттдают в принцыпе. Звонил в банк (ексим) -- деньги упали на расчетный счет. Предложили оформить карту-виртуалку по которой можно будет зайти в ихнее моб. приложение, перебросить на нее депозит, и теоретически можно расчитыватыватся гривнями по ихнему курсу телефоном (но у меня эта функция -- NFS кажется не поддерживается).
Ни продлить, ни переоформить по телефону, ни прийти лично в банк порешать вопросы -- не предоставляется возможным.
Если есть возможность сделать перевод с виртуальной карты на реальную карту другого банка, то потом можно снять наличку через банкомат
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