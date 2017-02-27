Додано: Пон 21 бер, 2022 14:51

wadimk написав: Voistov написав: А как вообще в принципе переводить деньги, если они допустим полностью серые/условно белые?

Если я за три года получал банковским переводом как ФОП по договору. ITшник я.

Могу ли я заказать выписку в банке с печатью, отправить жену со свидетельством о браке переходить границу, и пусть декларирует эти условные 50 тысяч долларов? А как вообще в принципе переводить деньги, если они допустим полностью серые/условно белые?Если я за три года получал банковским переводом как ФОП по договору. ITшник я.Могу ли я заказать выписку в банке с печатью, отправить жену со свидетельством о браке переходить границу, и пусть декларирует эти условные 50 тысяч долларов?

Делается все очень просто. Например так:

https://hvylya.net/news/249312-zhenu-pr ... i-s-28-mln Делается все очень просто. Например так:

Зачем мне советовать какие то гнилые схемы?Из моего сообщения не понятно разве что меня интересует как сделать законно?![/quote]Законно (почти) это делается так:1. В черной обменке (точно так же, как покупались) продаете доллары.2. Полученную гривну пытаетесь положить на свой счет физика (в том же банке, в котором обслуживается ФОП) убеждая финмон банка вон теми "я за три года получал банковским переводом как ФОП по договору. ITшник я."3. Если финмон соглашается -- жене выдается карточка/жена отправляется "переходить границу".4. Перейдя границу -- жена отправляется к ближайшему банкомату того же Euro Net-а -- на время войны они сняли комиссию на выдачу для украинских карт.[/quote]1. Не точно так же. Я покупал пости все в отделениях банка.Но квитанции я не сберёг. По крайне мере найти не могу.Продавать на в чёрной обмерке довольно рисковый вариант и в мирное время а чего уж и сейчас говорить.2.3 вот в чем смысл этой сомнительной манипуляции я не понимаю.И как «убеждать»?И это вообще опять какая то мутная схема.4. Это можно делать и без 2.3 я знаю что 5-7 тыс евро так и было переправлено.Есть сомнения что так получить сумму на порядок больше.