gritzko написав:Есть ли хоть слабая надежда что когда-нибудь выплатят (в валюте)? У меня в начале марта в Ексиме закончился, я позвонил отменил пролонгацию. Может не стоило разрывать: пусть хоть 1%/год бы капал. Наверное в ближайшее время ничего не светит получить. Посоветуйте, что делать: ждать и не дёргаться?
А какая ситуация после отмены пролонгации, почему не забираете ? После начала войны НБУ вводили некие ограничения по суммам выдачи наличными, погуглите. Возможно придется за несколько приемов снимать зависимо от суммы. По поводу будущего никто не скажет.
vladimir07 Валюту не оттдают в принцыпе. Звонил в банк (ексим) -- деньги упали на расчетный счет. Предложили оформить карту-виртуалку по которой можно будет зайти в ихнее моб. приложение, перебросить на нее депозит, и теоретически можно расчитыватыватся гривнями по ихнему курсу телефоном (но у меня эта функция -- NFS кажется не поддерживается). Ни продлить, ни переоформить по телефону, ни прийти лично в банк порешать вопросы -- не предоставляется возможным.
gritzko написав:vladimir07 Валюту не оттдают в принцыпе. Звонил в банк (ексим) -- деньги упали на расчетный счет. Предложили оформить карту-виртуалку по которой можно будет зайти в ихнее моб. приложение, перебросить на нее депозит, и теоретически можно расчитыватыватся гривнями по ихнему курсу телефоном (но у меня эта функция -- NFS кажется не поддерживается). Ни продлить, ни переоформить по телефону, ни прийти лично в банк порешать вопросы -- не предоставляется возможным.
Если есть возможность сделать перевод с виртуальной карты на реальную карту другого банка, то потом можно снять наличку через банкомат
Voistov написав:А как вообще в принципе переводить деньги, если они допустим полностью серые/условно белые? Если я за три года получал банковским переводом как ФОП по договору. ITшник я. Могу ли я заказать выписку в банке с печатью, отправить жену со свидетельством о браке переходить границу, и пусть декларирует эти условные 50 тысяч долларов?
Зачем мне советовать какие то гнилые схемы? Из моего сообщения не понятно разве что меня интересует как сделать законно?![/quote] Законно (почти) это делается так: 1. В черной обменке (точно так же, как покупались) продаете доллары. 2. Полученную гривну пытаетесь положить на свой счет физика (в том же банке, в котором обслуживается ФОП) убеждая финмон банка вон теми "я за три года получал банковским переводом как ФОП по договору. ITшник я." 3. Если финмон соглашается -- жене выдается карточка/жена отправляется "переходить границу". 4. Перейдя границу -- жена отправляется к ближайшему банкомату того же Euro Net-а -- на время войны они сняли комиссию на выдачу для украинских карт.[/quote]
1. Не точно так же. Я покупал пости все в отделениях банка. Но квитанции я не сберёг. По крайне мере найти не могу. Продавать на в чёрной обмерке довольно рисковый вариант и в мирное время а чего уж и сейчас говорить. 2.3 вот в чем смысл этой сомнительной манипуляции я не понимаю. И как «убеждать»? И это вообще опять какая то мутная схема. 4. Это можно делать и без 2.3 я знаю что 5-7 тыс евро так и было переправлено. Есть сомнения что так получить сумму на порядок больше.
На прошедшей неделе НБУ перестал проводить ежедневные тендеры рефинансирования. Тендер был проведен только в пятницу, как было раньше. Объем его был не слишком большим и всего на 2 с небольшим хвостиком миллиарда превысил возврат. Крупная сумма была возвращена досрочно в понедельник. За неделю возврат рефинанса превысил выдачу нового на 19.785 млрд. грн. Общая мгновенная ликвидность банковской системы практически не изменилась и остается на очень высоком уровне.
В результате операций на МБ было изъято из оборота 17.162 млрд. грн.
Облигации на этой неделе НБУ не покупал.
Тендерные сертификаты не размещались, в обороте их нет.
Т.о. НБУ не только не проводил всю неделю эмиссию, но и изъял из оборота 36.947 млрд. грн, что чуть меньше половины эмиссии за предыдущие 2 недели.
Расходы казначейства превысили доходы на 7.662 млрд. грн. (50455 за предыдущую неделю)
В конце недели, впервые с начала войны, наметился переток наличных в банки. В итоге общий объем обналиченных средств за неделю составил всего 610 млн. грн.
Если на прошлой неделе я писал об успешной стабилизации банковской системы, сегодня уже можно говорить о стабилизации финансовой системы в целом.
Результаты интервенций НБУ за неделю. ................доллар....евро Купил – ...44.30.....10.50 Продал – 232.52......332.18 Стоит отметить смещение акцента продаж с доллара к евро. Пугаться стремительного расходования резервов не стоит. Нам помогают значительно большими суммами, которые при поступлении учитываются в резервы. НБУ постепенно продает эту валюту под потребности критического импорта, т.е. иностранная помощь расходуется по назначению.