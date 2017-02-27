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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9379938093819382
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 13:10

  gritzko написав:Есть ли хоть слабая надежда что когда-нибудь выплатят (в валюте)? У меня в начале марта в Ексиме закончился, я позвонил отменил пролонгацию. Может не стоило разрывать: пусть хоть 1%/год бы капал. Наверное в ближайшее время ничего не светит получить. Посоветуйте, что делать: ждать и не дёргаться?


А какая ситуация после отмены пролонгации, почему не забираете ?
После начала войны НБУ вводили некие ограничения по суммам выдачи наличными, погуглите.
Возможно придется за несколько приемов снимать зависимо от суммы.
По поводу будущего никто не скажет.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 13:21

vladimir07 Валюту не оттдают в принцыпе. Звонил в банк (ексим) -- деньги упали на расчетный счет. Предложили оформить карту-виртуалку по которой можно будет зайти в ихнее моб. приложение, перебросить на нее депозит, и теоретически можно расчитыватыватся гривнями по ихнему курсу телефоном (но у меня эта функция -- NFS кажется не поддерживается).
Ни продлить, ни переоформить по телефону, ни прийти лично в банк порешать вопросы -- не предоставляется возможным.
gritzko
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 13:38

  gritzko написав:vladimir07 Валюту не оттдают в принцыпе. Звонил в банк (ексим) -- деньги упали на расчетный счет. Предложили оформить карту-виртуалку по которой можно будет зайти в ихнее моб. приложение, перебросить на нее депозит, и теоретически можно расчитыватыватся гривнями по ихнему курсу телефоном (но у меня эта функция -- NFS кажется не поддерживается).
Ни продлить, ни переоформить по телефону, ни прийти лично в банк порешать вопросы -- не предоставляется возможным.


Если есть возможность сделать перевод с виртуальной карты на реальную карту другого банка, то потом можно снять наличку через банкомат
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 14:12

yama
на май назначили очередной крах доллара. :lol:
Текущий реально отображающий положение дел курс 75 грн/дол 8)
sundaytvgood
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 14:48

_hunter
Потому, что для декларирования нужно "объяснить" -- где деньги взял. И ответ "в тумбочке" -- не прокатывает.

Купляв валюту з білої зарплатні. Навіть більшість чеків збереглось, але їм більше 90 днів.
То як я маю довести, що я не верблюд?
dimazah30
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 14:51

  wadimk написав:
  Voistov написав:А как вообще в принципе переводить деньги, если они допустим полностью серые/условно белые?
Если я за три года получал банковским переводом как ФОП по договору. ITшник я.
Могу ли я заказать выписку в банке с печатью, отправить жену со свидетельством о браке переходить границу, и пусть декларирует эти условные 50 тысяч долларов?

Делается все очень просто. Например так:
https://hvylya.net/news/249312-zhenu-pr ... i-s-28-mln


Зачем мне советовать какие то гнилые схемы?
Из моего сообщения не понятно разве что меня интересует как сделать законно?![/quote]
Законно (почти) это делается так:
1. В черной обменке (точно так же, как покупались) продаете доллары.
2. Полученную гривну пытаетесь положить на свой счет физика (в том же банке, в котором обслуживается ФОП) убеждая финмон банка вон теми "я за три года получал банковским переводом как ФОП по договору. ITшник я."
3. Если финмон соглашается -- жене выдается карточка/жена отправляется "переходить границу".
4. Перейдя границу -- жена отправляется к ближайшему банкомату того же Euro Net-а -- на время войны они сняли комиссию на выдачу для украинских карт.[/quote]

1. Не точно так же. Я покупал пости все в отделениях банка.
Но квитанции я не сберёг. По крайне мере найти не могу.
Продавать на в чёрной обмерке довольно рисковый вариант и в мирное время а чего уж и сейчас говорить.
2.3 вот в чем смысл этой сомнительной манипуляции я не понимаю.
И как «убеждать»?
И это вообще опять какая то мутная схема.
4. Это можно делать и без 2.3 я знаю что 5-7 тыс евро так и было переправлено.
Есть сомнения что так получить сумму на порядок больше.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 15:12

Запорожье.
смотрю на минфине курс у менял 33/34
интересно реально сейчас купить дол.?
Мне не нужен, просто думаю есть он или только на сайте?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 15:18

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе НБУ перестал проводить ежедневные тендеры рефинансирования. Тендер был проведен только в пятницу, как было раньше. Объем его был не слишком большим и всего на 2 с небольшим хвостиком миллиарда превысил возврат. Крупная сумма была возвращена досрочно в понедельник.
За неделю возврат рефинанса превысил выдачу нового на 19.785 млрд. грн.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы практически не изменилась и остается на очень высоком уровне.

В результате операций на МБ было изъято из оборота 17.162 млрд. грн.

Облигации на этой неделе НБУ не покупал.

Тендерные сертификаты не размещались, в обороте их нет.

Т.о. НБУ не только не проводил всю неделю эмиссию, но и изъял из оборота 36.947 млрд. грн, что чуть меньше половины эмиссии за предыдущие 2 недели.

Расходы казначейства превысили доходы на 7.662 млрд. грн. (50455 за предыдущую неделю)

В конце недели, впервые с начала войны, наметился переток наличных в банки. В итоге общий объем обналиченных средств за неделю составил всего 610 млн. грн.

Если на прошлой неделе я писал об успешной стабилизации банковской системы, сегодня уже можно говорить о стабилизации финансовой системы в целом.

Результаты интервенций НБУ за неделю.
................доллар....евро
Купил – ...44.30.....10.50
Продал – 232.52......332.18
Стоит отметить смещение акцента продаж с доллара к евро.
Пугаться стремительного расходования резервов не стоит. Нам помогают значительно большими суммами, которые при поступлении учитываются в резервы. НБУ постепенно продает эту валюту под потребности критического импорта, т.е. иностранная помощь расходуется по назначению.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 15:18

  Игорь Алексеевич написав:Запорожье.
смотрю на минфине курс у менял 33/34
интересно реально сейчас купить дол.?
Мне не нужен, просто думаю есть он или только на сайте?

Позвоните и узнайте. Там же телефоны менял есть
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 15:23

  WallNutPen написав:
  Игорь Алексеевич написав:Запорожье.
смотрю на минфине курс у менял 33/34
интересно реально сейчас купить дол.?
Мне не нужен, просто думаю есть он или только на сайте?

Позвоните и узнайте. Там же телефоны менял есть


мне они не нужны, поэтому не хочу людям голову морочить.
здесь на форуме находятся у кого есть сейчас свободное время и хочет поболтать.
Игорь Алексеевич
 
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