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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9380938193829383
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 16:00

  Игорь Алексеевич написав:Запорожье.
смотрю на минфине курс у менял 33/34
интересно реально сейчас купить дол.?
Мне не нужен, просто думаю есть он или только на сайте?

в субботу был на Анголенко, всё есть...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 16:22

  edvardd написав:
  Игорь Алексеевич написав:Запорожье.
смотрю на минфине курс у менял 33/34
интересно реально сейчас купить дол.?
Мне не нужен, просто думаю есть он или только на сайте?

в субботу был на Анголенко, всё есть...


спасибо.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 16:52

  dimazah30 написав:_hunter
Потому, что для декларирования нужно "объяснить" -- где деньги взял. И ответ "в тумбочке" -- не прокатывает.

Купляв валюту з білої зарплатні. Навіть більшість чеків збереглось, але їм більше 90 днів.
То як я маю довести, що я не верблюд?

Это точно ко мне вопрос? -- если таки ко мне: "не знаю -- и пофиг".
_hunter
 
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