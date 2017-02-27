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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 бер, 2022 16:00
Игорь Алексеевич написав:
Запорожье.
смотрю на минфине курс у менял 33/34
интересно реально сейчас купить дол.?
Мне не нужен, просто думаю есть он или только на сайте?
в субботу был на Анголенко, всё есть...
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edvardd
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Додано: Пон 21 бер, 2022 16:22
edvardd написав: Игорь Алексеевич написав:
Запорожье.
смотрю на минфине курс у менял 33/34
интересно реально сейчас купить дол.?
Мне не нужен, просто думаю есть он или только на сайте?
в субботу был на Анголенко, всё есть...
спасибо.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 21 бер, 2022 16:52
dimazah30 написав:_hunter
Потому, что для декларирования нужно "объяснить" -- где деньги взял. И ответ "в тумбочке" -- не прокатывает.
Купляв валюту з білої зарплатні. Навіть більшість чеків збереглось, але їм більше 90 днів.
То як я маю довести, що я не верблюд?
Это точно ко мне вопрос? -- если таки ко мне: "не знаю -- и пофиг".
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Пон 28 лют, 2022 11:14
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