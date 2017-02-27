gritzko написав:vladimir07 Валюту не оттдают в принцыпе. Звонил в банк (ексим) -- деньги упали на расчетный счет. Предложили оформить карту-виртуалку по которой можно будет зайти в ихнее моб. приложение, перебросить на нее депозит, и теоретически можно расчитыватыватся гривнями по ихнему курсу телефоном (но у меня эта функция -- NFS кажется не поддерживается). Ни продлить, ни переоформить по телефону, ни прийти лично в банк порешать вопросы -- не предоставляется возможным.
Если хотите забирать валютой в эквиваленте до 30000 гривен в день, то есть около 1000 долларов, и у Вас есть такая возможность, то Вам в помощь Положение, утвержденное постановлением НБУ № 516, а в нем пункт 3.10: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03#Text
Приходите в банк с двумя экземплярами предварительно подготовленного письменного требования о выдаче требуемой Вам суммы и предлагаете руководителю отделения банка два варианта на выбор: 1) выдают 2) если не выдают, то берут Ваше требование на внебалансовый счет с указанием на Вашем экземпляре причины отказа.
В 2014 году иногда приходилось только так и работать с некоторыми банками.