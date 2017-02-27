gritzko написав:vladimir07 Валюту не оттдают в принцыпе. Звонил в банк (ексим) -- деньги упали на расчетный счет. Предложили оформить карту-виртуалку по которой можно будет зайти в ихнее моб. приложение, перебросить на нее депозит, и теоретически можно расчитыватыватся гривнями по ихнему курсу телефоном (но у меня эта функция -- NFS кажется не поддерживается). Ни продлить, ни переоформить по телефону, ни прийти лично в банк порешать вопросы -- не предоставляется возможным.
Если хотите забирать валютой в эквиваленте до 30000 гривен в день, то есть около 1000 долларов, и у Вас есть такая возможность, то Вам в помощь Положение, утвержденное постановлением НБУ № 516, а в нем пункт 3.10: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03#Text
Приходите в банк с двумя экземплярами предварительно подготовленного письменного требования о выдаче требуемой Вам суммы и предлагаете руководителю отделения банка два варианта на выбор: 1) выдают 2) если не выдают, то берут Ваше требование на внебалансовый счет с указанием на Вашем экземпляре причины отказа.
В 2014 году иногда приходилось только так и работать с некоторыми банками.
Igneus написав:В 2014 году иногда приходилось только так и работать с некоторыми банками.
Разница с 2014 годом в том что тот внебалансовый - он кстати номинирован в гривне а не валюте и назывался когда-то картотека - применялся из-за неплатежеспособности банка (невозможности банком выполнять свои обязательства из-за отсутствия денег на корсчете в НБУ). Не уверен что на него могут оприходовать какое либо требование в валюте из-за того что в кассе на момент обращения нет валюты. А именно такую причину банк будет иметь право указать. И она будет соответствовать постановке НБУ
Востаннє редагувалось WallNutPen в Пон 21 бер, 2022 21:20, всього редагувалось 1 раз.
Igneus написав:Если хотите забирать валютой в эквиваленте до 30000 гривен в день, то есть около 1000 долларов, и у Вас есть такая возможность
Вкладчик1234 написав:В той постанове НБУ, где описано ограничение "экв. 30000грн", по-моему было указано "если есть возможность". Постанову лень искать
так и было - при условии наличия в кассе, но если в кассе есть (по факту), а говорят что нет, то может вариант и сработать.
То есть расчет на слабые нервы у банковских сотрудников? Честно говоря шансы на успех минимальны. Особенно если деньги держат "нужным" людям
Как я понимаю, дело не в нервах, а если в кассе на тот момент доллары были и они внесли по заяве на внебаланс, то для банка это чревато проверками и штрафами, т.е. если есть, то думаю предпочтут отдать, чем брать заяву про внебаланс. З.ы. в Альфе через персмена мне нашли, а до звонка персмену - в кассе баксов нет.
Igneus написав:Если хотите забирать валютой в эквиваленте до 30000 гривен в день, то есть около 1000 долларов, и у Вас есть такая возможность
В той постанове НБУ, где описано ограничение "экв. 30000грн", по-моему было указано "если есть возможность". Постанову лень искать
так и было - при условии наличия в кассе, но если в кассе есть (по факту), а говорят что нет, то может вариант и сработать.
Оборот "при условии наличия в кассе" касается только случая, когда клиент требует в день более, чем в эквиваленте 30000 гривен, в пределах остатка своих средств на счете и именно в отделениях банков на территориях, которым угрожает оккупация, то есть полностью снимает средства со счета, если их больше, чем в эквиваленте до 30000 гривен, а случая, когда клиент требует в день в эквиваленте до 30000 гривен, вообще не касается - пункт 5 постановления НБУ № 18 (с изменениями): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text