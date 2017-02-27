RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9380938193829383
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 16:22

  edvardd написав:
  Игорь Алексеевич написав:Запорожье.
смотрю на минфине курс у менял 33/34
интересно реально сейчас купить дол.?
Мне не нужен, просто думаю есть он или только на сайте?

в субботу был на Анголенко, всё есть...


спасибо.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5377
З нами з: 13.09.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 602 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 16:52

  dimazah30 написав:_hunter
Потому, что для декларирования нужно "объяснить" -- где деньги взял. И ответ "в тумбочке" -- не прокатывает.

Купляв валюту з білої зарплатні. Навіть більшість чеків збереглось, але їм більше 90 днів.
То як я маю довести, що я не верблюд?

Это точно ко мне вопрос? -- если таки ко мне: "не знаю -- и пофиг".
_hunter
 
Повідомлень: 6439
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 18:34

  gritzko написав:vladimir07 Валюту не оттдают в принцыпе. Звонил в банк (ексим) -- деньги упали на расчетный счет. Предложили оформить карту-виртуалку по которой можно будет зайти в ихнее моб. приложение, перебросить на нее депозит, и теоретически можно расчитыватыватся гривнями по ихнему курсу телефоном (но у меня эта функция -- NFS кажется не поддерживается).
Ни продлить, ни переоформить по телефону, ни прийти лично в банк порешать вопросы -- не предоставляется возможным.

Если хотите забирать валютой в эквиваленте до 30000 гривен в день, то есть около 1000 долларов, и у Вас есть такая возможность, то Вам в помощь Положение, утвержденное постановлением НБУ № 516, а в нем пункт 3.10:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03#Text

Приходите в банк с двумя экземплярами предварительно подготовленного письменного требования о выдаче требуемой Вам суммы и предлагаете руководителю отделения банка два варианта на выбор:
1) выдают
2) если не выдают, то берут Ваше требование на внебалансовый счет с указанием на Вашем экземпляре причины отказа.

В 2014 году иногда приходилось только так и работать с некоторыми банками.
Igneus
 
Повідомлень: 1312
З нами з: 29.08.18
Подякував: 994 раз.
Подякували: 671 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 18:52

  Igneus написав:Если хотите забирать валютой в эквиваленте до 30000 гривен в день, то есть около 1000 долларов, и у Вас есть такая возможность

В той постанове НБУ, где описано ограничение "экв. 30000грн", по-моему было указано "если есть возможность". Постанову лень искать :)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16079
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9301 раз.
Подякували: 4455 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 20:43

  Вкладчик1234 написав:
  Igneus написав:Если хотите забирать валютой в эквиваленте до 30000 гривен в день, то есть около 1000 долларов, и у Вас есть такая возможность

В той постанове НБУ, где описано ограничение "экв. 30000грн", по-моему было указано "если есть возможность". Постанову лень искать :)

так и было - при условии наличия в кассе, но если в кассе есть (по факту), а говорят что нет, то может вариант и сработать.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7223
З нами з: 20.01.15
Подякував: 436 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 21:06

  ol_zy написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Igneus написав:Если хотите забирать валютой в эквиваленте до 30000 гривен в день, то есть около 1000 долларов, и у Вас есть такая возможность

В той постанове НБУ, где описано ограничение "экв. 30000грн", по-моему было указано "если есть возможность". Постанову лень искать :)

так и было - при условии наличия в кассе, но если в кассе есть (по факту), а говорят что нет, то может вариант и сработать.

То есть расчет на слабые нервы у банковских сотрудников? Честно говоря шансы на успех минимальны. Особенно если деньги держат "нужным" людям :(
WallNutPen
 
Повідомлень: 100
З нами з: 08.06.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 21:13

  Igneus написав:В 2014 году иногда приходилось только так и работать с некоторыми банками.

Разница с 2014 годом в том что тот внебалансовый - он кстати номинирован в гривне а не валюте и назывался когда-то картотека - применялся из-за неплатежеспособности банка (невозможности банком выполнять свои обязательства из-за отсутствия денег на корсчете в НБУ). Не уверен что на него могут оприходовать какое либо требование в валюте из-за того что в кассе на момент обращения нет валюты. А именно такую причину банк будет иметь право указать. И она будет соответствовать постановке НБУ
Востаннє редагувалось WallNutPen в Пон 21 бер, 2022 21:20, всього редагувалось 1 раз.
WallNutPen
 
Повідомлень: 100
З нами з: 08.06.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 21:15

  WallNutPen написав:
  ol_zy написав:
  Igneus написав:Если хотите забирать валютой в эквиваленте до 30000 гривен в день, то есть около 1000 долларов, и у Вас есть такая возможность
  Вкладчик1234 написав:В той постанове НБУ, где описано ограничение "экв. 30000грн", по-моему было указано "если есть возможность". Постанову лень искать :)

так и было - при условии наличия в кассе, но если в кассе есть (по факту), а говорят что нет, то может вариант и сработать.

То есть расчет на слабые нервы у банковских сотрудников? Честно говоря шансы на успех минимальны. Особенно если деньги держат "нужным" людям :(

Как я понимаю, дело не в нервах, а если в кассе на тот момент доллары были и они внесли по заяве на внебаланс, то для банка это чревато проверками и штрафами, т.е. если есть, то думаю предпочтут отдать, чем брать заяву про внебаланс.
З.ы. в Альфе через персмена мне нашли, а до звонка персмену - в кассе баксов нет.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7223
З нами з: 20.01.15
Подякував: 436 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 21:21

  ol_zy написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Igneus написав:Если хотите забирать валютой в эквиваленте до 30000 гривен в день, то есть около 1000 долларов, и у Вас есть такая возможность

В той постанове НБУ, где описано ограничение "экв. 30000грн", по-моему было указано "если есть возможность". Постанову лень искать :)

так и было - при условии наличия в кассе, но если в кассе есть (по факту), а говорят что нет, то может вариант и сработать.

Оборот "при условии наличия в кассе" касается только случая, когда клиент требует в день более, чем в эквиваленте 30000 гривен, в пределах остатка своих средств на счете и именно в отделениях банков на территориях, которым угрожает оккупация, то есть полностью снимает средства со счета, если их больше, чем в эквиваленте до 30000 гривен, а случая, когда клиент требует в день в эквиваленте до 30000 гривен, вообще не касается - пункт 5 постановления НБУ № 18 (с изменениями):
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text
Igneus
 
Повідомлень: 1312
З нами з: 29.08.18
Подякував: 994 раз.
Подякували: 671 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 21:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Львів 32-32.7 USD (і грн і usd є)
webserg
Аватар користувача
 
Повідомлень: 195
З нами з: 13.02.09
Подякував: 87 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9380938193829383
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3030, 3031, 3032
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30315 24765801
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 бер, 2022 18:26
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 142, 143, 144
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1434 6991639
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 бер, 2022 19:15
antikkristall
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7970 22052352
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (157)
21.03.2022 21:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.