Нацбанк изменил правила снятия наличных со счетов и вывода денег за границу.
Во-первых, увеличен ежедневный лимит на снятие наличных с валютных счетов - с 30 до 100 тысяч гривен в эквиваленте.
Этот лимит распространяется и на снятие валюты за рубежом - со счетов, открытых в украинских банках.
Что же до гривны, ежедневный лимит на снятие в Украине остается на уровне 100 тысяч.
А вот за рубежом снятие валюты с гривневых счетов ограничено той же суммой - но уже в месяц. Это нужно, чтобы пресекать вывод капитала за границу.
Такой же лимит Нацбанк установил для перевода денег на карты физлиц за рубежом. А также - для пополнения электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплаты дорожных чеков и покупки виртуальных активов (например, криптовалюты).
Позволю себе продублировать только что приведенную коллегой Вкладчик1234ссылку, выделив другой фрагмент:
Додатково Національний банк уточнив порядок розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют. Зокрема, визначено, що встановлення курсу гривні до іноземних валют (крім курсу гривні до долара США), спеціальних прав запозичень (СПЗ), а також розрахунок ціни банківських металів здійснюватимуться за довоєнною процедурою відповідно до вимог Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та розрахунку довідкового значення курсу гривні до долара США й облікової ціни банківських металів із використанням офіційного курсу гривні до долара США. Водночас офіційний курс гривні до долара США й надалі зафіксовано на рівні 24 лютого 2022 року.
Ну и добавлю цитату из упомянутого положения:
2) до іноземних валют (крім долара США та СПЗ): на підставі інформації про курс гривні до долара США, розрахований згідно з підпунктом 1 пункту 7 розділу III цього Положення, та про котирування BFIX іноземних валют – для валют, за якими в день розрахунку офіційного курсу гривні ТІС BLOOMBERG оприлюднила котирування BFIX; на підставі інформації про курс гривні до долара США, розрахований згідно з підпунктом 1 пункту 7 розділу III цього Положення, та останньої наявної на момент розрахунку офіційного курсу гривні інформації про курси іноземних валют до долара США (або долара США до іноземних валют), установлені відповідними центральними (національними) банками – емітентами валюти, або про поточні курси іноземних валют до долара США (або долара США до іноземних валют) на міжнародних валютних ринках, які отримуються через ТІС, – для валют, за якими в день розрахунку офіційного курсу гривні ТІС BLOOMBERG не розрахував котирування BFIX або якщо інформація про такі котирування на момент розрахунку офіційного курсу гривні внаслідок події операційного ризику на етапах отримання та/або обробки інформації з ТІС BLOOMBERG не була доступна для використання;
Теперь соотношение курсов валют к гривне будет соответствовать курсу между ними.
Національний банк України (НБУ) змінив ліміти на зняття готівки з банківських рахунків в Україні та за кордоном.
Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ №58 від 21 березня та вже набули чинності, повідомляє пресслужба регулятора. Зокрема, зняття валюти з гривневих рахунків за кордоном обмежено лімітом у 100 тис. грн на місяць. "Відповідні уточнення покликані запобігти виведенню капіталу за кордон у значних обсягах", – зазначається у повідомленні. Водночас збільшено щоденний ліміт на зняття готівки в Україні з рахунків у іноземній валюті з 30 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті). Цей ліміт також поширюватиметься на зняття валюти за кордоном із рахунків в іноземній валюті, що відкриті в українських банках. При цьому щоденний ліміт у 100 тис. грн на зняття коштів в Україні з рахунків в національній валюті лишається чинним............................... Джерело: https://biz.censor.net/n3327498
Вкладчик1234 написав:Сибарит, про блумберг и курсы я не понял - мы увидим "рыночный" курс?
Нет. Курс доллара остается зафиксированным по состоянию на 24.02. Курс евро к гривне теперь будет определяться как курс доллара к гривне умноженный на курс евро к доллару. Т.е. мы увидим рыночное соотношение курсов доллара и евро. Вся конструкция про Блумберг - это про метод фиксации курса евро к доллару для целей пересчета.
Т.к. за последний месяц доллар в мире подорожал, сегодня должны увидеть уменьшение курса евро.
vitaliian написав:Снизился спрос на импорт, наверное снизился и сам импорт.
Однозначно. Колись тут виводили індекс банана, зараз бананів не видно - економія валюти. Значна частина населення залишилась без гривневих доходів, імпорт усох, туризм також. З другого боку куча валютної готівки покинули межі матрасів.
vitaliian написав:Снизился спрос на импорт, наверное снизился и сам импорт.
Однозначно. Колись тут виводили індекс банана, зараз бананів не видно - економія валюти. Значна частина населення залишилась без гривневих доходів, імпорт усох, туризм також. З другого боку куча валютної готівки покинули межі матрасів.
Скоро будут сдавать по 100-200 уе на еду и комуналь, у кого есть заначки.