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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 бер, 2022 09:40
Вкладчик1234 написав:Сибарит,
про блумберг и курсы я не понял - мы увидим "рыночный" курс?
Нет.
Курс доллара остается зафиксированным по состоянию на 24.02.
Курс евро к гривне теперь будет определяться как курс доллара к гривне умноженный на курс евро к доллару. Т.е. мы увидим рыночное соотношение курсов доллара и евро.
Вся конструкция про Блумберг - это про метод фиксации курса евро к доллару для целей пересчета.
Т.к. за последний месяц доллар в мире подорожал, сегодня должны увидеть уменьшение курса евро.
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Сибарит
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Додано: Вів 22 бер, 2022 10:54
От вам і "для чого взувати кєди? інтернет-банкінг і т.п....." Все ж таки "сапог в бою надьожнєй" (с)
Думаю, нікуди ваші долари не подінуться - отримаєте після перемоги
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alex10
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Додано: Вів 22 бер, 2022 11:30
Як вдається держати стабільний курс? Палять резерви?
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webserg
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Додано: Вів 22 бер, 2022 11:36
webserg написав:
Як вдається держати стабільний курс? Палять резерви?
1. Нет спроса на валюту со стороны населения
2. ЕС льет гуманитарку и кредиты
3. Снизился спрос на импорт, наверное снизился и сам импорт.
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vitaliian
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Додано: Вів 22 бер, 2022 11:43
vitaliian написав:
Снизился спрос на импорт, наверное снизился и сам импорт.
Однозначно. Колись тут виводили індекс банана, зараз бананів не видно - економія валюти. Значна частина населення залишилась без гривневих доходів, імпорт усох, туризм також. З другого боку куча валютної готівки покинули межі матрасів.
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Ой+
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Додано: Вів 22 бер, 2022 11:54
Ой+ написав: vitaliian написав:
Снизился спрос на импорт, наверное снизился и сам импорт.
Однозначно. Колись тут виводили індекс банана, зараз бананів не видно - економія валюти. Значна частина населення залишилась без гривневих доходів, імпорт усох, туризм також. З другого боку куча валютної готівки покинули межі матрасів.
Скоро будут сдавать по 100-200 уе на еду и комуналь, у кого есть заначки.
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vitaliian
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Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
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