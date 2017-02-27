От вам і "для чого взувати кєди? інтернет-банкінг і т.п....." Все ж таки "сапог в бою надьожнєй" (с)
Думаю, нікуди ваші долари не подінуться - отримаєте після перемоги
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 бер, 2022 10:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
От вам і "для чого взувати кєди? інтернет-банкінг і т.п....." Все ж таки "сапог в бою надьожнєй" (с)
Думаю, нікуди ваші долари не подінуться - отримаєте після перемоги
Додано: Вів 22 бер, 2022 11:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Як вдається держати стабільний курс? Палять резерви?
Додано: Вів 22 бер, 2022 11:36
Додано: Вів 22 бер, 2022 11:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Однозначно. Колись тут виводили індекс банана, зараз бананів не видно - економія валюти. Значна частина населення залишилась без гривневих доходів, імпорт усох, туризм також. З другого боку куча валютної готівки покинули межі матрасів.
Додано: Вів 22 бер, 2022 11:54
Скоро будут сдавать по 100-200 уе на еду и комуналь, у кого есть заначки.
Додано: Вів 22 бер, 2022 12:59
Львів 32.33 є в наявності
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 22 бер, 2022 13:19
Зустрічний фактор- 2.5 млн виїхало, і зараз вони з гривневих карт купують імпорт і знімають нал. Хоча, потрібно сказати, що якщо хоч десь якось поселили і чимось годують (волонтери), то трати мінімальні у пересічного.
|