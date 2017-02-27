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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9376937793789379
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 10:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

От вам і "для чого взувати кєди? інтернет-банкінг і т.п....." Все ж таки "сапог в бою надьожнєй" (с)
Думаю, нікуди ваші долари не подінуться - отримаєте після перемоги
alex10
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 11:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Як вдається держати стабільний курс? Палять резерви?
webserg
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 11:36

  webserg написав:Як вдається держати стабільний курс? Палять резерви?

1. Нет спроса на валюту со стороны населения
2. ЕС льет гуманитарку и кредиты
3. Снизился спрос на импорт, наверное снизился и сам импорт.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 11:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Снизился спрос на импорт, наверное снизился и сам импорт.

Однозначно. Колись тут виводили індекс банана, зараз бананів не видно - економія валюти. Значна частина населення залишилась без гривневих доходів, імпорт усох, туризм також. З другого боку куча валютної готівки покинули межі матрасів.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 11:54

  Ой+ написав:
  vitaliian написав:Снизился спрос на импорт, наверное снизился и сам импорт.

Однозначно. Колись тут виводили індекс банана, зараз бананів не видно - економія валюти. Значна частина населення залишилась без гривневих доходів, імпорт усох, туризм також. З другого боку куча валютної готівки покинули межі матрасів.

Скоро будут сдавать по 100-200 уе на еду и комуналь, у кого есть заначки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 12:59

Львів 32.33 є в наявності

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 13:19

Зустрічний фактор- 2.5 млн виїхало, і зараз вони з гривневих карт купують імпорт і знімають нал. Хоча, потрібно сказати, що якщо хоч десь якось поселили і чимось годують (волонтери), то трати мінімальні у пересічного.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 13:25

Запорожье, спальные курсы:
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edvardd
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