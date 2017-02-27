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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 бер, 2022 10:54
От вам і "для чого взувати кєди? інтернет-банкінг і т.п....." Все ж таки "сапог в бою надьожнєй" (с)
Думаю, нікуди ваші долари не подінуться - отримаєте після перемоги
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alex10
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Додано: Вів 22 бер, 2022 11:30
Як вдається держати стабільний курс? Палять резерви?
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webserg
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Додано: Вів 22 бер, 2022 11:36
webserg написав:
Як вдається держати стабільний курс? Палять резерви?
1. Нет спроса на валюту со стороны населения
2. ЕС льет гуманитарку и кредиты
3. Снизился спрос на импорт, наверное снизился и сам импорт.
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vitaliian
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Додано: Вів 22 бер, 2022 11:43
vitaliian написав:
Снизился спрос на импорт, наверное снизился и сам импорт.
Однозначно. Колись тут виводили індекс банана, зараз бананів не видно - економія валюти. Значна частина населення залишилась без гривневих доходів, імпорт усох, туризм також. З другого боку куча валютної готівки покинули межі матрасів.
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Ой+
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Додано: Вів 22 бер, 2022 11:54
Ой+ написав: vitaliian написав:
Снизился спрос на импорт, наверное снизился и сам импорт.
Однозначно. Колись тут виводили індекс банана, зараз бананів не видно - економія валюти. Значна частина населення залишилась без гривневих доходів, імпорт усох, туризм також. З другого боку куча валютної готівки покинули межі матрасів.
Скоро будут сдавать по 100-200 уе на еду и комуналь, у кого есть заначки.
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vitaliian
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Додано: Вів 22 бер, 2022 12:59
Львів 32.33 є в наявності*Відправлено з Чату
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Додано: Вів 22 бер, 2022 13:19
Зустрічний фактор- 2.5 млн виїхало, і зараз вони з гривневих карт купують імпорт і знімають нал. Хоча, потрібно сказати, що якщо хоч десь якось поселили і чимось годують (волонтери), то трати мінімальні у пересічного.
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Додано: Вів 22 бер, 2022 14:47
Ой+ написав: vitaliian написав:
Снизился спрос на импорт, наверное снизился и сам импорт.
Однозначно. Колись тут виводили індекс банана, зараз бананів не видно - економія валюти. Значна частина населення залишилась без гривневих доходів, імпорт усох, туризм також. З другого боку куча валютної готівки покинули межі матрасів.
Сегодня покупал бананы в Велмарте, 51грн/кг. До войны 31грн/кц. Можно пересчитывать индекс
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Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
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