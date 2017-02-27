Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............22.03.2022..........23.03.2022
дата розрахунку.............21.03.2022...........22.03.2022
Євро................................33,1707................32,2345
Долар США.....................29,2549................29,2549
Курс доллара по-прежнему прибит гвоздями, а курс евро, в соответствии со вчерашним решением НБУ, пересчитан по новому курсу евро к доллару, который за последний месяц существенно снизился.
В расчет взят курс 1.1018.
Индекс доллара в 15-00, когда зафиксирован официальный курс, составил 98.49 (23.02 он был около 96.20)