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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9377937893799380
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 15:34

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............22.03.2022..........23.03.2022
дата розрахунку.............21.03.2022...........22.03.2022
Євро................................33,1707................32,2345
Долар США.....................29,2549................29,2549

Курс доллара по-прежнему прибит гвоздями, а курс евро, в соответствии со вчерашним решением НБУ, пересчитан по новому курсу евро к доллару, который за последний месяц существенно снизился.
В расчет взят курс 1.1018.

Индекс доллара в 15-00, когда зафиксирован официальный курс, составил 98.49 (23.02 он был около 96.20)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 16:55

whois2010

Вчора в "Сільпо" банани по 33,20 були
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 17:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 22 березня 2022 року

Зображення

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 22 березня 2022 року, до державного бюджету залучено 6 036 921 259,29 грн.

https://mof.gov.ua/storage/files/44-45%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%20(3).docx
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 18:07

  whois2010 написав:
  Ой+ написав:
  vitaliian написав:Снизился спрос на импорт, наверное снизился и сам импорт.

Однозначно. Колись тут виводили індекс банана, зараз бананів не видно - економія валюти. Значна частина населення залишилась без гривневих доходів, імпорт усох, туризм також. З другого боку куча валютної готівки покинули межі матрасів.

Сегодня покупал бананы в Велмарте, 51грн/кг. До войны 31грн/кц. Можно пересчитывать индекс


В таврии в бананы 32

Не разгоняй панику.
Captain Obvious
 
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