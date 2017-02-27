Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............22.03.2022..........23.03.2022 дата розрахунку.............21.03.2022...........22.03.2022 Євро................................33,1707................32,2345 Долар США.....................29,2549................29,2549
Курс доллара по-прежнему прибит гвоздями, а курс евро, в соответствии со вчерашним решением НБУ, пересчитан по новому курсу евро к доллару, который за последний месяц существенно снизился. В расчет взят курс 1.1018.
Индекс доллара в 15-00, когда зафиксирован официальный курс, составил 98.49 (23.02 он был около 96.20)
vitaliian написав:Снизился спрос на импорт, наверное снизился и сам импорт.
Однозначно. Колись тут виводили індекс банана, зараз бананів не видно - економія валюти. Значна частина населення залишилась без гривневих доходів, імпорт усох, туризм також. З другого боку куча валютної готівки покинули межі матрасів.
Сегодня покупал бананы в Велмарте, 51грн/кг. До войны 31грн/кц. Можно пересчитывать индекс