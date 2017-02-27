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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 бер, 2022 23:33
edvardd написав:
из позитива, Украина недавно экспортировала из порта Бердянска 22,5 тыс тонн пшеницы...
писали що орда конфіскувала усі судна із зерном в невідомому напрямку
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greenozon
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