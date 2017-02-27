RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9378937993809381
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 23:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:из позитива, Украина недавно экспортировала из порта Бердянска 22,5 тыс тонн пшеницы...


писали що орда конфіскувала усі судна із зерном в невідомому напрямку
greenozon
 
Повідомлень: 12984
З нами з: 01.06.14
Подякував: 246 раз.
Подякували: 1139 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9378937993809381
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3030, 3031, 3032
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30316 24855259
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 бер, 2022 21:43
iriverix
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 145, 146, 147
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1466 7025145
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 бер, 2022 15:33
копейка
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7970 22052705
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.