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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 бер, 2022 23:33
edvardd написав:
из позитива, Украина недавно экспортировала из порта Бердянска 22,5 тыс тонн пшеницы...
писали що орда конфіскувала усі судна із зерном в невідомому напрямку
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Додано: Сер 23 бер, 2022 05:44
Интересует вопрос. Можео ли в Херсоне или Бердянске обменять наличную валюту на гривну?
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