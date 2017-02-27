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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 23:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:из позитива, Украина недавно экспортировала из порта Бердянска 22,5 тыс тонн пшеницы...


писали що орда конфіскувала усі судна із зерном в невідомому напрямку
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 05:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Интересует вопрос. Можео ли в Херсоне или Бердянске обменять наличную валюту на гривну?
Investor_K
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