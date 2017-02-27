RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9378937993809381
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 23:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:из позитива, Украина недавно экспортировала из порта Бердянска 22,5 тыс тонн пшеницы...


писали що орда конфіскувала усі судна із зерном в невідомому напрямку
greenozon
 
Повідомлень: 12984
З нами з: 01.06.14
Подякував: 246 раз.
Подякували: 1139 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 05:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Интересует вопрос. Можео ли в Херсоне или Бердянске обменять наличную валюту на гривну?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7271
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 06:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

И можно ли там рассчитаться карточками?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7271
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 07:04

  Investor_K написав:Интересует вопрос. Можео ли в Херсоне или Бердянске обменять наличную валюту на гривну?

Планируете отдохнуть?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11646
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1927 раз.
Подякували: 2765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 07:10

  greenozon написав:
  edvardd написав:из позитива, Украина недавно экспортировала из порта Бердянска 22,5 тыс тонн пшеницы...

писали що орда конфіскувала усі судна із зерном в невідомому напрямку

суда с грузом пришли в порты назначения...документы оформляются...
  Investor_K написав:Интересует вопрос. Можео ли в Херсоне или Бердянске обменять наличную валюту на гривну?

конечно можно, до недавнего времени там даже банки работали, и вклады выдавали, в Херсоне точно...
  Investor_K написав:И можно ли там рассчитаться карточками?

хз, инфы нет
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7021
З нами з: 20.11.08
Подякував: 123 раз.
Подякували: 1818 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9378937993809381
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3030, 3031, 3032
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30316 24875494
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 бер, 2022 21:43
iriverix
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 145, 146, 147
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1466 7045165
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 бер, 2022 15:33
копейка
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7970 22052799
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.