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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 бер, 2022 12:24
По Херсону:
На ОККО можно купить дизель и там же снять наличные.
Валюту местные менялы принимают.
С карт обнал за 2% , тоже местные обменки этим занимаются.
По слухам, пидарособаки пытаются запустить рубли в оборот.
Уровень ненависти к рашистам, их рублям, их пособникам - запредельный.
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Додано: Сер 23 бер, 2022 16:36
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...........23.03.2022........24.03.2022
дата розрахунку..........22.03.2022.........23.03.2022
Євро.............................32,2345..............32,138...-0.3%
Долар США..................29,2549..............29,2549...0
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0986 (вчера 1.1018).
Индекс доллара в 15-00 98.74 (вчера 98.49).
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