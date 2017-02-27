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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9378937993809381
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 12:24

По Херсону:
На ОККО можно купить дизель и там же снять наличные.
Валюту местные менялы принимают.
С карт обнал за 2% , тоже местные обменки этим занимаются.

По слухам, пидарособаки пытаются запустить рубли в оборот.
Уровень ненависти к рашистам, их рублям, их пособникам - запредельный.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 14:24

vitaliian
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sundaytvgood
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 16:36

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...........23.03.2022........24.03.2022
дата розрахунку..........22.03.2022.........23.03.2022
Євро.............................32,2345..............32,138...-0.3%
Долар США..................29,2549..............29,2549...0
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0986 (вчера 1.1018).

Индекс доллара в 15-00 98.74 (вчера 98.49).
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 17:29

Більше половини українців втратили робоу через війну, яку роз'язала Росія в Україні. 53% сьогодні не працюють.

Такі дані опитування, які провела Соціологічна група "Рейтинг" в рамках проекту "Україна в умовах війни".

22% працюють у звичному режимі, 21% – віддалено або частково, лише 2% – знайшли собі нову роботу.

  sundaytvgood написав:vitaliian
28---->37 :roll:


Курс не имеет значения когда рвутся снаряды, нет света, воды, газа, отопления, интернета, не работают аптеки и магазины и иногда на голову падает потолок. Лучше мирный курс 82, чем военный 28.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 18:40

курс уже за 50, судя по ценам в супермаркете. складские запасы не вечные, а дальше что?

это при коматозном МБ с объемом $10 лямов в день
если не прекратят раздавать по 6500 грн фопам, блокадникам, бежанцам... (список нуждающихся будет постоянно расти) то они так и будут сидеть по селам, вместо того чтобы идти работать.

тогда увидим курс за соточку..
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 19:01

Moneta

такое может только писать клоун на 100% в зелени
KOKS
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