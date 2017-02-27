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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 бер, 2022 12:24
По Херсону:
На ОККО можно купить дизель и там же снять наличные.
Валюту местные менялы принимают.
С карт обнал за 2% , тоже местные обменки этим занимаются.
По слухам, пидарособаки пытаются запустить рубли в оборот.
Уровень ненависти к рашистам, их рублям, их пособникам - запредельный.
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Додано: Сер 23 бер, 2022 16:36
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...........23.03.2022........24.03.2022
дата розрахунку..........22.03.2022.........23.03.2022
Євро.............................32,2345..............32,138...-0.3%
Долар США..................29,2549..............29,2549...0
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0986 (вчера 1.1018).
Индекс доллара в 15-00 98.74 (вчера 98.49).
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Додано: Сер 23 бер, 2022 17:29
Більше половини українців втратили робоу через війну, яку роз'язала Росія в Україні. 53% сьогодні не працюють.
Такі дані опитування, які провела Соціологічна група "Рейтинг" в рамках проекту "Україна в умовах війни".
22% працюють у звичному режимі, 21% – віддалено або частково, лише 2% – знайшли собі нову роботу.
sundaytvgood написав:vitaliian
28---->37
Курс не имеет значения когда рвутся снаряды, нет света, воды, газа, отопления, интернета, не работают аптеки и магазины и иногда на голову падает потолок. Лучше мирный курс 82, чем военный 28.
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vitaliian
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Додано: Сер 23 бер, 2022 18:40
курс уже за 50, судя по ценам в супермаркете. складские запасы не вечные, а дальше что?
это при коматозном МБ с объемом $10 лямов в день
если не прекратят раздавать по 6500 грн фопам, блокадникам, бежанцам... (список нуждающихся будет постоянно расти) то они так и будут сидеть по селам, вместо того чтобы идти работать.
тогда увидим курс за соточку..
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Moneta
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Додано: Сер 23 бер, 2022 19:01
Moneta
такое может только писать клоун на 100% в зелени
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Додано: Сер 23 бер, 2022 19:09
Moneta написав:
курс уже за 50, судя по ценам в супермаркете. складские запасы не вечные, а дальше что?
это при коматозном МБ с объемом $10 лямов в день
если не прекратят раздавать по 6500 грн фопам, блокадникам, бежанцам... (список нуждающихся будет постоянно расти) то они так и будут сидеть по селам, вместо того чтобы идти работать.
тогда увидим курс за соточку..
какого ты, сученый , тут зраду сеешь
ты был в блоке в Мариуполе? хоронил своих родителей/детей?
закрой поддувало и иди по направлению русского корабля
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prodigy
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Додано: Сер 23 бер, 2022 19:54
prodigy написав: Moneta написав:
курс уже за 50, судя по ценам в супермаркете. складские запасы не вечные, а дальше что?
это при коматозном МБ с объемом $10 лямов в день
если не прекратят раздавать по 6500 грн фопам, блокадникам, бежанцам... (список нуждающихся будет постоянно расти) то они так и будут сидеть по селам, вместо того чтобы идти работать.
тогда увидим курс за соточку..
какого ты, сученый , тут зраду сеешь
ты был в блоке в Мариуполе? хоронил своих родителей/детей?
закрой поддувало и иди по направлению русского корабля
и к чему этот поток сознания? я бесконечно сочувствую всем жертвам российского вторжения. но это разве нормально что полстраны сидит по селам и ждут чем закончится? даже из безопасных районов повыезжали. ну так они там и останутся сидеть, клацая в дие вертолетные деньги. а цены тем временем в магазинах удвоились. 100% инфляции за месяц.
а ничего, что такая забота обесценивает деньги всех остальных? и тех кто работает, и тех кто пытается волонтерить, и тех кто воюет на контракте?
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Moneta
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Додано: Сер 23 бер, 2022 20:08
простой пример: ну делал например ФОП табуретки, вдруг они стали ненужны. как напечатанные (и сразу обесценивавшиеся) 6500 ему помогут? если предприниматель не может соориентироваться на новую нишу, например делать пулеметные штативы для МО, то пусть идет на хлебзавод и печет хлеб. значит закончилась его предпринимательская карьера. но он все еще нужен экономике.
но государство наоборот дает ему рыбу, а не удочку. обесценивая труд всех остальных.
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Moneta
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Додано: Сер 23 бер, 2022 20:29
Moneta написав:
но это разве нормально что полстраны сидит по селам и ждут чем закончится?
Война это не онанизм, здесь нужны умения, смелость, тренировка. Кроме передка есть ещё тыл, где нужны врачи, водители, слесаря, скотоводы, пожарные, электрики, водители мусоровозов, машинисты поездов, грузчики. Если их перебьют на передке, кто работать будет?
Сидят по селам, значит они там полезнее. От того что ты их отправишь на передок ситуация особо не изменится.
вы серьезно считаете что эти вояки могут кого то победить? Может таки не надо отправлять на передок кого попало?
По курсу 50 так 50 лишь бы не стреляли , не капитуляция и не голод
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vitaliian
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Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
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