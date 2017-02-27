Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 бер, 2022 21:13
Moneta написав:
курс уже за 50, судя по ценам в супермаркете. складские запасы не вечные, а дальше что?
это при коматозном МБ с объемом $10 лямов в день
если не прекратят раздавать по 6500 грн фопам, блокадникам, бежанцам... (список нуждающихся будет постоянно расти) то они так и будут сидеть по селам, вместо того чтобы идти работать.
тогда увидим курс за соточку..
та хватит ныть, вот АТБ в прифронтовом Запорожье, ещё недавно было пусто, а теперь завались всего, всё будет норм, а курс после скорого окончания войны, будет стремиться к 8, и вообще, по всем циклам давно пора сливаться...
edvardd
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Додано: Сер 23 бер, 2022 21:29
edvardd это бананы па 45?
чик
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Додано: Сер 23 бер, 2022 21:45
чик написав: edvardd
это бананы па 45?
да
edvardd
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Додано: Сер 23 бер, 2022 21:50
edvardd у нас в сильпо 35, на улице 28...
чик
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Додано: Сер 23 бер, 2022 21:57
Что там те бананы, приехали на запад, так у знакомых в квартире ЦО, к батареям нельзя притронуться - на улице +10 днем +20. Дурь непобедима.
копейка
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Додано: Сер 23 бер, 2022 21:58
vitaliian написав:
Курс не имеет значения когда рвутся снаряды, нет света, воды, газа, отопления, интернета, не работают аптеки и магазины и иногда на голову падает потолок.
Да. Значительно важнее курс банана...
Курс в обменке в такой ситуации действительно не очень важен, но игнорировать экономические процессы не получится. Возможность воевать базируется именно а них.
Сибарит
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Додано: Сер 23 бер, 2022 21:59
Сибарит написав: vitaliian написав:
Курс не имеет значения когда рвутся снаряды, нет света, воды, газа, отопления, интернета, не работают аптеки и магазины и иногда на голову падает потолок.
Да. Значительно важнее курс банана...
Курс в обменке в такой ситуации действительно не очень важен, но игнорировать экономические процессы не получится. Возможность воевать базируется именно а них.
А если курс будет резонировать, то скучно не будет.
копейка
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Додано: Сер 23 бер, 2022 22:21
чик написав: edvardd
у нас в сильпо 35, на улице 28...
Сильпо НДС платить 20%, а на улицу нет, вот и вся разница.
Yuri_Z
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