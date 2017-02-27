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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9379938093819382
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 21:13

  Moneta написав:курс уже за 50, судя по ценам в супермаркете. складские запасы не вечные, а дальше что?

это при коматозном МБ с объемом $10 лямов в день
если не прекратят раздавать по 6500 грн фопам, блокадникам, бежанцам... (список нуждающихся будет постоянно расти) то они так и будут сидеть по селам, вместо того чтобы идти работать.

тогда увидим курс за соточку..

та хватит ныть, вот АТБ в прифронтовом Запорожье, ещё недавно было пусто, а теперь завались всего, всё будет норм, а курс после скорого окончания войны, будет стремиться к 8, и вообще, по всем циклам давно пора сливаться...
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edvardd
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edvardd
это бананы па 45?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 21:45

  чик написав:edvardd
это бананы па 45?

да
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 21:50

edvardd
у нас в сильпо 35, на улице 28...
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 21:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что там те бананы, приехали на запад, так у знакомых в квартире ЦО, к батареям нельзя притронуться - на улице +10 днем +20. Дурь непобедима.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 21:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Курс не имеет значения когда рвутся снаряды, нет света, воды, газа, отопления, интернета, не работают аптеки и магазины и иногда на голову падает потолок.

Да. Значительно важнее курс банана...

Курс в обменке в такой ситуации действительно не очень важен, но игнорировать экономические процессы не получится. Возможность воевать базируется именно а них.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 21:59

  Сибарит написав:
  vitaliian написав:Курс не имеет значения когда рвутся снаряды, нет света, воды, газа, отопления, интернета, не работают аптеки и магазины и иногда на голову падает потолок.

Да. Значительно важнее курс банана...

Курс в обменке в такой ситуации действительно не очень важен, но игнорировать экономические процессы не получится. Возможность воевать базируется именно а них.

А если курс будет резонировать, то скучно не будет.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 22:21

  чик написав:edvardd
у нас в сильпо 35, на улице 28...

Сильпо НДС платить 20%, а на улицу нет, вот и вся разница.
Yuri_Z
 
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