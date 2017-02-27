Moneta написав:а ничего, что такая забота обесценивает деньги всех остальных? и тех кто работает, и тех кто пытается волонтерить, и тех кто воюет на контракте?
відверто , мені взагалі не турбують втрати на курсі, чи на цінах коли я повертався у вечорі з свого маршруту Одеса-Біла Церква-Виниця-Одеса у в мене за 300км від Одеси закінчився бензин, то я був готов купити його за будь яку ціну, навіть по 10долл за літр щоб дістатися дому
ви на цій гілці майже всі на 100% у валюті і вас турбує курс я вже писав, що маю більше 2млн у гривні і не планую купувати валюту (зайве чого? що дати комусь заробити)
призиваю всіх-припинить скиглити про курс і ціні, допомагайте ВСУ і тер обороні, інше ціни будуть не варті, бо не буде життя
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 24 бер, 2022 07:48, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит написав:игнорировать экономические процессы не получится.
от того что кликуши будут причитать здесь на ветке -это только сеет панику и порождает панический спрос (типа на сахар в мордоре), это дает толчок новому витку инфляции
если подходить объективно к ситуации, сегодня можно только приблизительно определить уровень падения ввп, люди выезжают даже из сравнительно безопасных регионов (таких как Одесская область), к сожалению, порты (Одесса и ее сателлиты Южный и Черноморск) стоят без работы (блокады с моря ), остановились и авто перевозки зерновых, хотя вроде как снова заработали кафе/парикмахерские/маникюрные салоны но мелкий бизнес страну не прокормит-хотя бы прокормил собственников в сложной ситуации войны и неработающей экономики- 6-8месяцев страна продержиться на экономической помощи всего мира (других вариантов нет)
ВСУ и тероборона контролируют 80% Ирпеня Однако в городе много диверсионных групп врага и мародеров, а сами оккупанты постоянно обстреливают Ирпень из минометов и градов. "По городу выпустили уже 20 залпов по 10 кассет", - сказал мэр Ирпеня Александр Маркушин.
Официально! В Бердянске уничтожен большой десантный корабль оккупантов. «У порта Бердянск уничтожен большой десантные корабль «Орск» армии оккупантов», - сообщили в ВМС ВС Украины.