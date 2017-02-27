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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9380938193829383
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 07:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:а ничего, что такая забота обесценивает деньги всех остальных? и тех кто работает, и тех кто пытается волонтерить, и тех кто воюет на контракте?


відверто , мені взагалі не турбують втрати на курсі, чи на цінах
коли я повертався у вечорі з свого маршруту Одеса-Біла Церква-Виниця-Одеса у в мене за 300км від Одеси закінчився бензин, то я був готов купити його за будь яку ціну, навіть по 10долл за літр щоб дістатися дому

ви на цій гілці майже всі на 100% у валюті і вас турбує курс
я вже писав, що маю більше 2млн у гривні і не планую купувати валюту (зайве чого? що дати комусь заробити)

призиваю всіх-припинить скиглити про курс і ціні, допомагайте ВСУ і тер обороні, інше ціни будуть не варті, бо не буде життя
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 24 бер, 2022 07:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 07:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:игнорировать экономические процессы не получится.


от того что кликуши будут причитать здесь на ветке -это только сеет панику и порождает панический спрос (типа на сахар в мордоре), это дает толчок новому витку инфляции

если подходить объективно к ситуации, сегодня можно только приблизительно определить уровень падения ввп, люди выезжают даже из сравнительно безопасных регионов (таких как Одесская область), к сожалению, порты (Одесса и ее сателлиты Южный и Черноморск) стоят без работы (блокады с моря ), остановились и авто перевозки зерновых, хотя вроде как снова заработали кафе/парикмахерские/маникюрные салоны
но мелкий бизнес страну не прокормит-хотя бы прокормил собственников
в сложной ситуации войны и неработающей экономики- 6-8месяцев страна продержиться на экономической помощи всего мира (других вариантов нет)

кстати, аграрии молодцы -работают по возможности
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 08:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:в сложной ситуации войны и неработающей экономики- 6-8месяцев страна продержиться на экономической помощи всего мира (других вариантов нет)
продержимся и больше, но придется ужиматься вообще во всем.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 08:45

Національний банк вперше з початку війни росії проти України, яка розпочалася 24 лютого, переглянув офіційні курси валют.
Євро майже за місяць подешевшав на 2,82%, а російський рубль впав на 22,3%.

НБУ вирішив продовжити тримати незмінним офіційний курс гривні до долара (з 24 лютого становить 29,2549 грн/$), але зробити більш гнучкими курси інших валют.
https://finclub.net/ua/news/natsbank-zm ... kursy.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 08:46

  Hotab написав:vitaliian , под кем Ирпень?

ВСУ и тероборона контролируют 80% Ирпеня
Однако в городе много диверсионных групп врага и мародеров, а сами оккупанты постоянно обстреливают Ирпень из минометов и градов.
"По городу выпустили уже 20 залпов по 10 кассет", - сказал мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Официально! В Бердянске уничтожен большой десантный корабль оккупантов.
«У порта Бердянск уничтожен большой десантные корабль «Орск» армии оккупантов», - сообщили в ВМС ВС Украины.
edvardd
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