Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...........23.03.2022........24.03.2022 дата розрахунку..........22.03.2022.........23.03.2022 Євро.............................32,2345..............32,138...-0.3% Долар США..................29,2549..............29,2549...0 Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0986 (вчера 1.1018).
если подходить объективно к ситуации, сегодня можно только приблизительно определить уровень падения ввп, люди выезжают даже из сравнительно безопасных регионов (таких как Одесская область), к сожалению, порты (Одесса и ее сателлиты Южный и Черноморск) стоят без работы (блокады с моря ), остановились и авто перевозки зерновых, хотя вроде как снова заработали кафе/парикмахерские/маникюрные салоны но мелкий бизнес страну не прокормит-хотя бы прокормил собственников в сложной ситуации войны и неработающей экономики- 6-8месяцев страна продержиться на экономической помощи всего мира (других вариантов нет)
новинки (вперше!) із західних санкцій - --- Призначена Росією "мером" Мелітополя Галина Данильченко також потрапила під санкції — це вперше обмеження ввели проти людини за співпрацю з російськими окупаційними військами. Під санкціями також опинився депутат від "ОПЗЖ" Олег Волошин і ексрегіонал Володимир Сівкович.
prodigy написав:призиваю всіх-припинить скиглити про курс і ціні, допомагайте ВСУ і тер обороні, інше ціни будуть не варті, бо не буде життя
Эта тема создана для обсуждения именно курса.Помощь армии это не отменяет.А твои призывы для многих могут обернуться финансовыми потерями.Я не слежу как Кверти за всеми сообщениями, но помнится, что ты на два миллиона гривен продал долларов по 28+.Может тобой движет этот факт, то не нужно в яму убытков тащить за собой остальных.Посмотри ролик выше от Ирины, там в последнем разделе никто не стесняется говорить об эмиссии и соотв влиянии.И здравомыслящие люди должны заботиться и анализировать финансовое состояние в любой ситуации.