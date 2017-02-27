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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9379938093819382>
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 12:24

По Херсону:
На ОККО можно купить дизель и там же снять наличные.
Валюту местные менялы принимают.
С карт обнал за 2% , тоже местные обменки этим занимаются.

По слухам, пидарособаки пытаются запустить рубли в оборот.
Уровень ненависти к рашистам, их рублям, их пособникам - запредельный.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 14:24

vitaliian
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sundaytvgood
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 16:36

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...........23.03.2022........24.03.2022
дата розрахунку..........22.03.2022.........23.03.2022
Євро.............................32,2345..............32,138...-0.3%
Долар США..................29,2549..............29,2549...0
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0986 (вчера 1.1018).

Индекс доллара в 15-00 98.74 (вчера 98.49).
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 07:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

призиваю всіх-припинить скиглити про курс і ціні, допомагайте ВСУ і тер обороні, інше ціни будуть не варті, бо не буде життя
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 24 бер, 2022 07:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 07:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

если подходить объективно к ситуации, сегодня можно только приблизительно определить уровень падения ввп, люди выезжают даже из сравнительно безопасных регионов (таких как Одесская область), к сожалению, порты (Одесса и ее сателлиты Южный и Черноморск) стоят без работы (блокады с моря ), остановились и авто перевозки зерновых, хотя вроде как снова заработали кафе/парикмахерские/маникюрные салоны
но мелкий бизнес страну не прокормит-хотя бы прокормил собственников
в сложной ситуации войны и неработающей экономики- 6-8месяцев страна продержиться на экономической помощи всего мира (других вариантов нет)

кстати, аграрии молодцы -работают по возможности
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 08:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:в сложной ситуации войны и неработающей экономики- 6-8месяцев страна продержиться на экономической помощи всего мира (других вариантов нет)
продержимся и больше, но придется ужиматься вообще во всем.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 08:45

Національний банк вперше з початку війни росії проти України, яка розпочалася 24 лютого, переглянув офіційні курси валют.
Євро майже за місяць подешевшав на 2,82%, а російський рубль впав на 22,3%.

НБУ вирішив продовжити тримати незмінним офіційний курс гривні до долара (з 24 лютого становить 29,2549 грн/$), але зробити більш гнучкими курси інших валют.
https://finclub.net/ua/news/natsbank-zm ... kursy.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 11:29

Война: что будет с курсом доллара и ценами на недвижимость, как сохранить деньги
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 12:28

новинки (вперше!) із західних санкцій -
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Призначена Росією "мером" Мелітополя Галина Данильченко також потрапила під санкції — це вперше обмеження ввели проти людини за співпрацю з російськими окупаційними військами.
Під санкціями також опинився депутат від "ОПЗЖ" Олег Волошин і ексрегіонал Володимир Сівкович.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 13:11

  prodigy написав:призиваю всіх-припинить скиглити про курс і ціні, допомагайте ВСУ і тер обороні, інше ціни будуть не варті, бо не буде життя


Эта тема создана для обсуждения именно курса.Помощь армии это не отменяет.А твои призывы для многих могут обернуться финансовыми потерями.Я не слежу как Кверти :) за всеми сообщениями, но помнится, что ты на два миллиона гривен продал долларов по 28+.Может тобой движет этот факт, то не нужно в яму убытков тащить за собой остальных.Посмотри ролик выше от Ирины, там в последнем разделе никто не стесняется говорить об эмиссии и соотв влиянии.И здравомыслящие люди должны заботиться и анализировать финансовое состояние в любой ситуации.
Кучинелли
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