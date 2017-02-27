Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 бер, 2022 13:39
Харьков 32/36. С некоторым трудом удалось продать по 32,5, хотя еще вчера брали и по 33. Курс зависит от наличия или отсутствия гривны.
Адидасов
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Додано: Чет 24 бер, 2022 13:53
18 марта 2022 года Польский национальный банк подписал договор с национальным банком Украины, благодаря чему каждый взрослый беженец из Украины получит возможность поменять украинские гривны (до 10 000 гривен) на польские злотые. Обмен будет производиться по округленному официальному курсу, а не по курсу обменов валют, начиная с 25 марта 2022 года.
https://novayapolsha.pl/article/ukrainc ... omu-kursu/
edvardd
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Додано: Чет 24 бер, 2022 14:21
Адидасов написав:Харьков 32/36.
Чернівці 31.9/33
stryzhko
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Додано: Чет 24 бер, 2022 15:16
stryzhko Ну зазор в одну гривну с копейками - это прямо таки цивилизация.
Адидасов
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Додано: Чет 24 бер, 2022 15:25
stryzhko написав: Адидасов написав:Харьков 32/36.
Чернівці 31.9/33
Запорожье 32,6/34
edvardd
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Додано: Чет 24 бер, 2022 15:48
edvardd написав: stryzhko написав: Адидасов написав:Харьков 32/36.
Чернівці 31.9/33
Запорожье 32,6/34
Сейчас любой курс чисто условный, каким он будет после окончания войны никто не знает, но значительная девальвация гривны неизбежна IMHO.
antikkristall
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Додано: Чет 24 бер, 2022 15:53
⚡️53% українців втратили роботу внаслідок війни.
Про це свідчать дані нового опитування соцгрупи Рейтинг. 🔻Серед опитаних українців лише 22% людей продовжують працювати у звичному режимі. 2% опитаних повідомили, що знайшли нову роботу. 🔻Найбільше людей, які втратили роботу, за регіонами серед мешканців Сходу України, за віком - від 18 до 35 років, за місцем перебування - серед тих, кому довелося покинути своє місто/село. 🔻40% українців запевняють, що їх заощаджень вистачить менше, ніж на місяць, якщо вони перестануть отримувати пенсію або заробітню платню. 🔻Для порівняння, під час карантину у зв'язку з Covid-19 у квітні 2020 року, 55% українців запевняли, що без виплати зарплати, пенсії чи інших доходів, їх заощаджень вистачить менше, ніж на місяць.
vitaliian
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Додано: Чет 24 бер, 2022 15:55
Адидасов написав: stryzhko
Ну зазор в одну гривну с копейками - это прямо таки цивилизация.
с утра было даже 70 коп
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vitaliian
в Чет 24 бер, 2022 16:02, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Додано: Чет 24 бер, 2022 16:02
antikkristall написав:
но значительная девальвация гривны неизбежна IMHO.
К сожалению да.
75stasstas75
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Додано: Чет 24 бер, 2022 16:09
Адидасов написав: stryzhko Ну зазор в одну гривну с копейками - это прямо таки цивилизация.
У перший тиждень війни максимум було 34-39 і плавно прийшли до сьогоднішніх цифр. З власних спостережень пересічного наразі спостерігається дефіцит гривні.
stryzhko
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