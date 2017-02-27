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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9379938093819382
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 13:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Харьков 32/36. С некоторым трудом удалось продать по 32,5, хотя еще вчера брали и по 33. Курс зависит от наличия или отсутствия гривны.
Адидасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 13:53

18 марта 2022 года Польский национальный банк подписал договор с национальным банком Украины, благодаря чему каждый взрослый беженец из Украины получит возможность поменять украинские гривны (до 10 000 гривен) на польские злотые. Обмен будет производиться по округленному официальному курсу, а не по курсу обменов валют, начиная с 25 марта 2022 года.
https://novayapolsha.pl/article/ukrainc ... omu-kursu/
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 14:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Адидасов написав:Харьков 32/36.

Чернівці 31.9/33
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 15:16

stryzhko
Ну зазор в одну гривну с копейками - это прямо таки цивилизация.
Адидасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 15:25

  stryzhko написав:
Адидасов написав:Харьков 32/36.

Чернівці 31.9/33

Запорожье 32,6/34
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 15:48

  edvardd написав:
  stryzhko написав:
Адидасов написав:Харьков 32/36.

Чернівці 31.9/33

Запорожье 32,6/34


Сейчас любой курс чисто условный, каким он будет после окончания войны никто не знает, но значительная девальвация гривны неизбежна IMHO.
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 15:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

⚡️53% українців втратили роботу внаслідок війни.

Про це свідчать дані нового опитування соцгрупи Рейтинг.

🔻Серед опитаних українців лише 22% людей продовжують працювати у звичному режимі. 2% опитаних повідомили, що знайшли нову роботу.

🔻Найбільше людей, які втратили роботу, за регіонами серед мешканців Сходу України, за віком - від 18 до 35 років, за місцем перебування - серед тих, кому довелося покинути своє місто/село.

🔻40% українців запевняють, що їх заощаджень вистачить менше, ніж на місяць, якщо вони перестануть отримувати пенсію або заробітню платню.

🔻Для порівняння, під час карантину у зв'язку з Covid-19 у квітні 2020 року, 55% українців запевняли, що без виплати зарплати, пенсії чи інших доходів, їх заощаджень вистачить менше, ніж на місяць.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 15:55

  Адидасов написав:stryzhko
Ну зазор в одну гривну с копейками - это прямо таки цивилизация.
с утра было даже 70 коп

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 24 бер, 2022 16:02, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 16:02

  antikkristall написав:но значительная девальвация гривны неизбежна IMHO.

К сожалению да.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 16:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Адидасов написав:stryzhko
Ну зазор в одну гривну с копейками - это прямо таки цивилизация.

У перший тиждень війни максимум було 34-39 і плавно прийшли до сьогоднішніх цифр. З власних спостережень пересічного наразі спостерігається дефіцит гривні.
stryzhko
 
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