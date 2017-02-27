Додано: Чет 24 бер, 2022 16:43

Кучинелли написав: prodigy написав: призиваю всіх-припинить скиглити про курс і ціні, допомагайте ВСУ і тер обороні, інше ціни будуть не варті, бо не буде життя призиваю всіх-припинить скиглити про курс і ціні, допомагайте ВСУ і тер обороні, інше ціни будуть не варті, бо не буде життя



Эта тема создана для обсуждения именно курса.Помощь армии это не отменяет.А твои призывы для многих могут обернуться финансовыми потерями.Я не слежу как Кверти за всеми сообщениями, но помнится, что ты на два миллиона гривен продал долларов по 28+.Может тобой движет этот факт, то не нужно в яму убытков тащить за собой остальных.Посмотри ролик выше от Ирины, там в последнем разделе никто не стесняется говорить об эмиссии и соотв влиянии.И здравомыслящие люди должны заботиться и анализировать финансовое состояние в любой ситуации. Эта тема создана для обсуждения именно курса.Помощь армии это не отменяет.А твои призывы для многих могут обернуться финансовыми потерями.Я не слежу как Квертиза всеми сообщениями, но помнится, что ты на два миллиона гривен продал долларов по 28+.Может тобой движет этот факт, то не нужно в яму убытков тащить за собой остальных.Посмотри ролик выше от Ирины, там в последнем разделе никто не стесняется говорить об эмиссии и соотв влиянии.И здравомыслящие люди должны заботиться и анализировать финансовое состояние в любой ситуации.

не следишь и значит не надо домысливать всякую пургу,я продал 11к валюты по 28 на 300кпо поводу здравомыслящих, ты не из их числа (не помню ни одного здравомыслящего поста)анализировать финансовое состояние в любой ситуации-утверждение крайне спорное, например когда нет питьевой воды, или когда надо вывезти и сохранить семьюможешь делать что угодно со своими финансами (имеешь право),только молча в тряпочку, не надо тут изливать свои махинации-продал по 32, откупил у сына по 30 (это не к вам, это так фигурально)и когда была и для чего создана эта ветка, я знаю с 2008года (просто ник был другой)мне не интересны ролики, сейчас не время