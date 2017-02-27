prodigy написав:призиваю всіх-припинить скиглити про курс і ціні, допомагайте ВСУ і тер обороні, інше ціни будуть не варті, бо не буде життя
Эта тема создана для обсуждения именно курса.Помощь армии это не отменяет.А твои призывы для многих могут обернуться финансовыми потерями.Я не слежу как Кверти за всеми сообщениями, но помнится, что ты на два миллиона гривен продал долларов по 28+.Может тобой движет этот факт, то не нужно в яму убытков тащить за собой остальных.Посмотри ролик выше от Ирины, там в последнем разделе никто не стесняется говорить об эмиссии и соотв влиянии.И здравомыслящие люди должны заботиться и анализировать финансовое состояние в любой ситуации.
не следишь и значит не надо домысливать всякую пургу, я продал 11к валюты по 28 на 300к
по поводу здравомыслящих, ты не из их числа (не помню ни одного здравомыслящего поста)
анализировать финансовое состояние в любой ситуации-утверждение крайне спорное, например когда нет питьевой воды, или когда надо вывезти и сохранить семью
можешь делать что угодно со своими финансами (имеешь право), только молча в тряпочку, не надо тут изливать свои махинации -продал по 32, откупил у сына по 30 (это не к вам, это так фигурально)
и когда была и для чего создана эта ветка, я знаю с 2008года (просто ник был другой) мне не интересны ролики, сейчас не время
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...........24.03.2022........25.03.2022 дата розрахунку..........23.03.2022.........24.03.2022 Євро.............................32,138................32,1233...-0.05% Долар США..................29,2549..............29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0980 (вчера 1.0986).
Индекс доллара DXY в 15-00 98.85 (вчера 98.74).
Курс я отслеживаю в информационных целях. Ни на что не намекаю и ни за что не агитирую. Т.к. курс доллара зафиксирован по состоянию на 24.02.2022, отслеживание курса евро к гривне, по сути, по сути является отслеживанием курса евро к доллару.
То, что ты оправдываешься, говорит о моём правильном предположении относительно тебя.Т е ты лузер в финансах.А в жизни хам. всего лишь на один порядок ниже меня.А это очень много кто меня знает, подтвердят.Ты тут берега уже все перешёл:тебе хочется подержаться за горло, молчи в тряпочку и т д.Пытаешься заткнуть всех с иным мнением, оскрбляешь, поучаешь, в военной ветке вообще беспредельничаешь.Когда то ты заработал моё уважение, но забыл, что оно теряется за один миг.И чем тебе ролик не угодил Там как раз набор животрепещущих вопросов - курс, недвига, послевоенное время...