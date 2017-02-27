prodigy написав:призиваю всіх-припинить скиглити про курс і ціні, допомагайте ВСУ і тер обороні, інше ціни будуть не варті, бо не буде життя
Эта тема создана для обсуждения именно курса.Помощь армии это не отменяет.А твои призывы для многих могут обернуться финансовыми потерями.Я не слежу как Кверти за всеми сообщениями, но помнится, что ты на два миллиона гривен продал долларов по 28+.Может тобой движет этот факт, то не нужно в яму убытков тащить за собой остальных.Посмотри ролик выше от Ирины, там в последнем разделе никто не стесняется говорить об эмиссии и соотв влиянии.И здравомыслящие люди должны заботиться и анализировать финансовое состояние в любой ситуации.
не следишь и значит не надо домысливать всякую пургу, я продал 11к валюты по 28 на 300к
по поводу здравомыслящих, ты не из их числа (не помню ни одного здравомыслящего поста)
анализировать финансовое состояние в любой ситуации-утверждение крайне спорное, например когда нет питьевой воды, или когда надо вывезти и сохранить семью
можешь делать что угодно со своими финансами (имеешь право), только молча в тряпочку, не надо тут изливать свои махинации -продал по 32, откупил у сына по 30 (это не к вам, это так фигурально)
и когда была и для чего создана эта ветка, я знаю с 2008года (просто ник был другой) мне не интересны ролики, сейчас не время
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...........24.03.2022........25.03.2022 дата розрахунку..........23.03.2022.........24.03.2022 Євро.............................32,138................32,1233...-0.05% Долар США..................29,2549..............29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0980 (вчера 1.0986).
Индекс доллара DXY в 15-00 98.85 (вчера 98.74).
Курс я отслеживаю в информационных целях. Ни на что не намекаю и ни за что не агитирую. Т.к. курс доллара зафиксирован по состоянию на 24.02.2022, отслеживание курса евро к гривне, по сути, по сути является отслеживанием курса евро к доллару.
некритический импорт сдох? Много магазинов не работают, потому что не знают по какому курсу закупать следующую партию товара, лучше придержать товар и потом дороже продать, тем более что налоги можно не платить. Конфликт затянулся на месяц, затянется и на год теперь(зимой заморозка). Вопрос в том будет ли украинское имортозамещение или куртки на базаре будут за доллары продавать как в 90е или вообще будет дефицит как в 80е? С другой стороны даже если сейчас война остановится многим людям не до импортных товаров и отдыха заграницей, пропитатся бы и жилье найти.
sundaytvgood написав:некритический импорт сдох? Много магазинов не работают, потому что не знают по какому курсу закупать следующую партию товара, лучше придержать товар и потом дороже продать, тем более что налоги можно не платить. Конфликт затянулся на месяц, затянется и на год теперь(зимой заморозка). Вопрос в том будет ли украинское имортозамещение или куртки на базаре будут за доллары продавать как в 90е или вообще будет дефицит как в 80е? С другой стороны даже если сейчас война остановится многим людям не до импортных товаров и отдыха заграницей, пропитатся бы и жилье найти.
да всё работает, сегодня звонил знакомому в Одессу, он запустил остановленное производство бытовой техники, говорит заказов полно, пока насыщает Одесскую обл, говорит орки пожгли склады Фокстрота и Эпицентра...и хватит ныть, всё заработает...