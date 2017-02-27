банкам запрещено продавать валюту физ.лицам (распоряжение НБУ) с февраля 2022
а вы все одно и тоже спрашиваете
есть валюта в ПОВах (но дороже виртуального банковского)
доллар 32.8
евро 38.00
евро явно в фаворе, хотя кросс 1,105
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:23
банкам запрещено продавать валюту физ.лицам (распоряжение НБУ) с февраля 2022
а вы все одно и тоже спрашиваете
есть валюта в ПОВах (но дороже виртуального банковского)
доллар 32.8
евро 38.00
евро явно в фаворе, хотя кросс 1,105
Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:34
Кучинелли
посмотрел кто же лайкнул твое сообщение о здравомыслящих:
ни одного приличного человека:
сторонники русского мира,
нытики пострадавшие от ВТБ,
и пару ноунеймов (не в обиду им, но 2-3 сообщения в год и то не на этой ветке)
настаиваю, что на период войны данная ветка не имеет практического смысла:
тут можно встретить репост новостей,
запросы на наличие валюты в определенных городах (что практически не применимо к твоему населенному пункту),
хвастовство удачной спекуляцией в обе стороны и
просто куча спама
на финансах есть и более практичные ветки
Як увімкнути сповіщення про повітряну тривогу від Google...
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