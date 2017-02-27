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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9381938293839384
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:23

  flysoulfly написав:деякі банки онлайн-курси продажу € світять, а чи хоч якісь продають? - хтось перевіряв ?


банкам запрещено продавать валюту физ.лицам (распоряжение НБУ) с февраля 2022

а вы все одно и тоже спрашиваете

есть валюта в ПОВах (но дороже виртуального банковского)
доллар 32.8
евро 38.00

евро явно в фаворе, хотя кросс 1,105
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:34

Кучинелли

посмотрел кто же лайкнул твое сообщение о здравомыслящих:
ни одного приличного человека:
сторонники русского мира,
нытики пострадавшие от ВТБ,
и пару ноунеймов (не в обиду им, но 2-3 сообщения в год и то не на этой ветке)


настаиваю, что на период войны данная ветка не имеет практического смысла:
тут можно встретить репост новостей,
запросы на наличие валюты в определенных городах (что практически не применимо к твоему населенному пункту),
хвастовство удачной спекуляцией в обе стороны и
просто куча спама

на финансах есть и более практичные ветки
Як увімкнути сповіщення про повітряну тривогу від Google...
prodigy
 
Повідомлень: 7554
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  #<1 ... 9381938293839384
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