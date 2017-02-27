банкам запрещено продавать валюту физ.лицам (распоряжение НБУ) с февраля 2022
а вы все одно и тоже спрашиваете
есть валюта в ПОВах (но дороже виртуального банковского)
доллар 32.8
евро 38.00
евро явно в фаворе, хотя кросс 1,105
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:23
банкам запрещено продавать валюту физ.лицам (распоряжение НБУ) с февраля 2022
а вы все одно и тоже спрашиваете
есть валюта в ПОВах (но дороже виртуального банковского)
доллар 32.8
евро 38.00
евро явно в фаворе, хотя кросс 1,105
Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:34
Кучинелли
посмотрел кто же лайкнул твое сообщение о здравомыслящих:
ни одного приличного человека:
сторонники русского мира,
нытики пострадавшие от ВТБ,
и пару ноунеймов (не в обиду им, но 2-3 сообщения в год и то не на этой ветке)
настаиваю, что на период войны данная ветка не имеет практического смысла:
тут можно встретить репост новостей,
запросы на наличие валюты в определенных городах (что практически не применимо к твоему населенному пункту),
хвастовство удачной спекуляцией в обе стороны и
просто куча спама
на финансах есть и более практичные ветки
Як увімкнути сповіщення про повітряну тривогу від Google...
Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:47
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Ну, тут як в кого....
От 2 дні тому, запитав знайому, яка торгує взуттям на ринку, а товар в основному - закупляє на Хмельницькому ринку, - як в неї бізнес-справи? Чи купує долар для закупки товару, чи оптовики тепер все в гривню самі переводять?
От її відповідь з Вайберу(не редагую)
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Привіт)
Та нічого ше не закупляла. Три ростовки передав мені Хмельницький оптовик з такого, як я брала ще до війни. Ціни прийшли вищі. Одеса - ніяк, ні сюди ні в Хмельницький. Є один магазин в Чернівцях, звідки можна дещо замовити, але ціни теж значно вищі.
Ще не пробувала.
Наша Львівська шкіра - нема підошв і іншої сировини ( то було пов’язане з Харковом ), відповідно не зрозуміло що буде з цінами.
Долар в нас по ідеї не продають, по факту не знаю."
Ну от - якось так
Додано: П'ят 25 бер, 2022 09:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
сюда можно постить про экономику, ВВП, продажу облигаций Это в теории влияет на курс.
По валюте на период войны нужно закрыть в Украине все обменки на продажу, (исключитения оставить на границе) и не потому что жалко валюту а чтобы спекули не разгоняли панику и зраду, так и до 80 долетим просто на том что желающих купить больше чем желающих продать. В то же время нужно запускать экономику, нужен импорт, как бы такими действиями не жахнуть по импортерам. Непростая задача.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 25 бер, 2022 09:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 09:04
Долярчик ти там в лісах не нажирай морду, а тренуйся, причому постійно, відтискайся від землі, качай прес, потоваришуй з бійцем який має бойовий досвід і повторюй всі його поради шевелячи губами, бо вони можуть врятувати життя. І ще обов'язково як мінімум три рази ПОВНІСТЮ від корки до корки прочитай це - буде щось незрозуміло - пиши в о\п поясню. Як мінімум 10% від цього матеріалу мусиш вивчити напам'ять. І так ... це всіх тутешніх і не тутешніх стосується, всі вивчайте !!!
Додано: П'ят 25 бер, 2022 09:47
Вангуют повышение цен на продукты из за конфликта
❗️Повышение мировых цен на продукты питания в результате войны в Украине может спровоцировать голодные бунты в бедных странах
Об этом в интервью The Guardian заявила глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо
Додано: П'ят 25 бер, 2022 09:51
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