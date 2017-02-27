RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9381938293839384
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:23

  flysoulfly написав:деякі банки онлайн-курси продажу € світять, а чи хоч якісь продають? - хтось перевіряв ?


банкам запрещено продавать валюту физ.лицам (распоряжение НБУ) с февраля 2022

а вы все одно и тоже спрашиваете

есть валюта в ПОВах (но дороже виртуального банковского)
доллар 32.8
евро 38.00

евро явно в фаворе, хотя кросс 1,105
prodigy
 
Повідомлень: 7558
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2990 раз.
Подякували: 2903 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:34

Кучинелли

посмотрел кто же лайкнул твое сообщение о здравомыслящих:
ни одного приличного человека:
сторонники русского мира,
нытики пострадавшие от ВТБ,
и пару ноунеймов (не в обиду им, но 2-3 сообщения в год и то не на этой ветке)


настаиваю, что на период войны данная ветка не имеет практического смысла:
тут можно встретить репост новостей,
запросы на наличие валюты в определенных городах (что практически не применимо к твоему населенному пункту),
хвастовство удачной спекуляцией в обе стороны и
просто куча спама

на финансах есть и более практичные ветки
Як увімкнути сповіщення про повітряну тривогу від Google...
prodigy
 
Повідомлень: 7558
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2990 раз.
Подякували: 2903 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:47

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  edvardd написав:
  sundaytvgood написав:некритический импорт сдох? Много магазинов не работают, потому что не знают по какому курсу закупать следующую партию товара, лучше придержать товар и потом дороже продать, тем более что налоги можно не платить.
Конфликт затянулся на месяц, затянется и на год теперь(зимой заморозка).
Вопрос в том будет ли украинское имортозамещение или куртки на базаре будут за доллары продавать как в 90е или вообще будет дефицит как в 80е?
С другой стороны даже если сейчас война остановится многим людям не до импортных товаров и отдыха заграницей, пропитатся бы и жилье найти.

да всё работает, сегодня звонил знакомому в Одессу, он запустил остановленное производство бытовой техники, говорит заказов полно, пока насыщает Одесскую обл, говорит орки пожгли склады Фокстрота и Эпицентра...и хватит ныть, всё заработает...

Ну, тут як в кого....
От 2 дні тому, запитав знайому, яка торгує взуттям на ринку, а товар в основному - закупляє на Хмельницькому ринку, - як в неї бізнес-справи? Чи купує долар для закупки товару, чи оптовики тепер все в гривню самі переводять?
От її відповідь з Вайберу(не редагую)
===
"
Привіт)
Та нічого ше не закупляла. Три ростовки передав мені Хмельницький оптовик з такого, як я брала ще до війни. Ціни прийшли вищі. Одеса - ніяк, ні сюди ні в Хмельницький. Є один магазин в Чернівцях, звідки можна дещо замовити, але ціни теж значно вищі.
Ще не пробувала.
Наша Львівська шкіра - нема підошв і іншої сировини ( то було пов’язане з Харковом ), відповідно не зрозуміло що буде з цінами.
Долар в нас по ідеї не продають, по факту не знаю."

Ну от - якось так :roll:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3067
З нами з: 18.03.21
Подякував: 103 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 09:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:настаиваю, что на период войны данная ветка не имеет практического смысла:
тут можно встретить репост новостей
сюда можно постить про экономику, ВВП, продажу облигаций Это в теории влияет на курс.

По валюте на период войны нужно закрыть в Украине все обменки на продажу, (исключитения оставить на границе) и не потому что жалко валюту а чтобы спекули не разгоняли панику и зраду, так и до 80 долетим просто на том что желающих купить больше чем желающих продать. В то же время нужно запускать экономику, нужен импорт, как бы такими действиями не жахнуть по импортерам. Непростая задача.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 25 бер, 2022 09:04, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11694
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1929 раз.
Подякували: 2769 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 09:04

Долярчик ти там в лісах не нажирай морду, а тренуйся, причому постійно, відтискайся від землі, качай прес, потоваришуй з бійцем який має бойовий досвід і повторюй всі його поради шевелячи губами, бо вони можуть врятувати життя. І ще обов'язково як мінімум три рази ПОВНІСТЮ від корки до корки прочитай це - буде щось незрозуміло - пиши в о\п поясню. Як мінімум 10% від цього матеріалу мусиш вивчити напам'ять. І так ... це всіх тутешніх і не тутешніх стосується, всі вивчайте !!!
https://shron1.chtyvo.org.ua/Rotchuk_Se ... dobu5db5o5
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5551
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6174 раз.
Подякували: 2746 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 09:47

Вангуют повышение цен на продукты из за конфликта

❗️Повышение мировых цен на продукты питания в результате войны в Украине может спровоцировать голодные бунты в бедных странах

Об этом в интервью The Guardian заявила глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11694
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1929 раз.
Подякували: 2769 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 09:51

Виграє той, хто краще використає обмежені ресурси

Тривалість війни буде залежати від того, як кожна сторона налагодить економічне життя в цих умовах. Ми зараз у стані ейфорії та підйому, але далі доведеться жити при зменшеному ВВП і значно вищих, ніж раніше витратах на оборону. Так само житиме і Росія. Виграє той, хто краще використає обмежені ресурси і допустить менше помилок в економічному плануванні.

Є приклад Першої світової війни, яка завершилася не так через поразки на полях боїв, як через економічне виснаження. Тому умова нашої перемоги – це правильне планування у середній-довгостроковій перспективі.

Ейфорія не протримається довго. Заощадження та фінансові ресурси, які люди зараз віддають армії і волонтерам, вичерпаються. Почне також працювати ефект зменшеної економіки. Тому зараз навіть важливіше не стільки бити ворога на фронті, хоча це чільне завдання, як провести правильне економічне планування. Зрозуміти, на який ресурс ми можемо розраховувати: власний і наших партнерів, які готові допомагати економічно. Відтак правильно розподілити його.
https://localhistory.org.ua/texts/inter ... ielieskov/
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11694
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1929 раз.
Подякували: 2769 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9381938293839384
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gorbatiuk_v, WallNutPen і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3032, 3033, 3034
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30331 25021809
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 бер, 2022 08:53
Haza
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 146, 147, 148
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1472 7188321
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 бер, 2022 19:37
Олежан
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7970 22053294
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.