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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9381938293839384
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 09:51

Виграє той, хто краще використає обмежені ресурси

Тривалість війни буде залежати від того, як кожна сторона налагодить економічне життя в цих умовах. Ми зараз у стані ейфорії та підйому, але далі доведеться жити при зменшеному ВВП і значно вищих, ніж раніше витратах на оборону. Так само житиме і Росія. Виграє той, хто краще використає обмежені ресурси і допустить менше помилок в економічному плануванні.

Є приклад Першої світової війни, яка завершилася не так через поразки на полях боїв, як через економічне виснаження. Тому умова нашої перемоги – це правильне планування у середній-довгостроковій перспективі.

Ейфорія не протримається довго. Заощадження та фінансові ресурси, які люди зараз віддають армії і волонтерам, вичерпаються. Почне також працювати ефект зменшеної економіки. Тому зараз навіть важливіше не стільки бити ворога на фронті, хоча це чільне завдання, як провести правильне економічне планування. Зрозуміти, на який ресурс ми можемо розраховувати: власний і наших партнерів, які готові допомагати економічно. Відтак правильно розподілити його.
https://localhistory.org.ua/texts/inter ... ielieskov/
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:44


от не знаю: може й іншим банкам більш валюти, ніж є, теж не потрібно ?

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flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 12:06

  flysoulfly написав:от не знаю: може й іншим банкам більш валюти, ніж є, теж не потрібно ?

Естественно не нужна: что они с ней делать будут? -- солить?..
_hunter
 
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