Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 09:51
Тривалість війни буде залежати від того, як кожна сторона налагодить економічне життя в цих умовах. Ми зараз у стані ейфорії та підйому, але далі доведеться жити при зменшеному ВВП і значно вищих, ніж раніше витратах на оборону. Так само житиме і Росія. Виграє той, хто краще використає обмежені ресурси і допустить менше помилок в економічному плануванні.
Є приклад Першої світової війни, яка завершилася не так через поразки на полях боїв, як через економічне виснаження. Тому умова нашої перемоги – це правильне планування у середній-довгостроковій перспективі.
Ейфорія не протримається довго. Заощадження та фінансові ресурси, які люди зараз віддають армії і волонтерам, вичерпаються. Почне також працювати ефект зменшеної економіки. Тому зараз навіть важливіше не стільки бити ворога на фронті, хоча це чільне завдання, як провести правильне економічне планування. Зрозуміти, на який ресурс ми можемо розраховувати: власний і наших партнерів, які готові допомагати економічно. Відтак правильно розподілити його.
https://localhistory.org.ua/texts/inter ... ielieskov/
vitaliian
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:44
от не знаю: може й іншим банкам більш валюти, ніж є, теж не потрібно ?
flysoulfly
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 12:06
flysoulfly написав:
от не знаю: може й іншим банкам більш валюти, ніж є, теж не потрібно ?
Естественно не нужна: что они с ней делать будут? -- солить?..
_hunter
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vitaliian
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:35
vitaliian написав: flysoulfly написав: от не знаю: може й іншим банкам більш валюти, ніж є, теж не потрібно ?
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А валютные риски, купи по 33 продай по 28?
не смішно...
чомусь прямо поруч з рискунами небанківські обмінки - таких забобонів не мають.
і валютного овердоза теж не мають.
flysoulfly
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 14:06
про пирамиду ОВГЗ не забываем. Когда станет тихо и только откроется рынок, все мигом побегут по любому курсу, даже по 200
sundaytvgood
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 14:28
Сьогодні в спальному районі Запоріжжя,обмінка довго не працювала, відкрилася, світить доллар 30/35
гуляйполе
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 15:02
sundaytvgood написав:
про пирамиду ОВГЗ не забываем.
"пірамідаОВГЗ"
ага,
давай ще й про "внєшнєє управлєніє", "соросят"
flysoulfly
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 15:12
sundaytvgood написав:
про пирамиду ОВГЗ не забываем. Когда станет тихо и только откроется рынок, все мигом побегут по любому курсу, даже по 200
да?
и куда побегут то?
кстати, так называемая "пирамида овгз" это единственное что сейчас дает стабильный доход в грн и баксах.
Олежан
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 15:22
flysoulfly написав: vitaliian написав: flysoulfly написав: от не знаю: може й іншим банкам більш валюти, ніж є, теж не потрібно ?
А валютные риски, купи по 33 продай по 28?
не смішно...
чомусь прямо поруч з рискунами небанківські обмінки - таких забобонів не мають.
і валютного овердоза теж не мають.
Томусь, что небанковским обменкам (в отличии от) НБУ валюту _продавать_ не запрещал.
_hunter
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